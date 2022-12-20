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烏克蘭短片謝52「國家」見黑紫荊旗 港：蒐證依法處理

香港新聞組／香港20日電
烏克蘭國防部感謝52國支援，發布影片出現香港黑紫荊旗。（視頻截圖）
烏克蘭國防部感謝52國支援，發布影片出現香港黑紫荊旗。（視頻截圖）

俄烏戰事至今持續近10個月，烏克蘭國防部18日在推特上傳影片，提到已準備好與大家分享勝利，感謝52個「國家」的貢獻，當中出現類似香港區旗的黑色底紫荊花旗幟，引發熱議。對此，港府發言人表示不會評論個案，至於行為是否觸犯「區旗及區徽條例」，將進行蒐證調查後，「若有任何違法行為，特區政府會依法處理」。

明報報導，在烏克蘭國防部Po出的約1分鐘影片裡，感謝來自52個「國家」、逾2萬人為烏克蘭而戰，並感謝數以千計義工及政要名人在最黑暗時刻到訪，並在能力範圍內協助，形容「你們全都是英雄，我們會一同戰勝」。

報導說，影片列出所謂52個國家的旗幟，包括一面黑色底紫荊花旗幟，紫荊花圖案似香港區旗，在反修例事件期間曾被示威者使用。港府發言人19日對此事表示，個別行為是否觸犯法律，須視乎實際情况，包括相關事實、行為和意圖、所得的證據等因素，若有任何違法行為，特區政府會依法處理。

據報導，影片中還展示俄烏戰事照片，包括烏克蘭總統澤倫斯基與歐盟委員會主席范德賴恩、英國首相蘇納克及法國總統馬克宏等政要會面，以及影星安琪莉娜裘莉到訪烏克蘭利沃夫等時刻。貼文還說，每個合作伙伴的無價貢獻，意味彼此在爭取自由鬥爭中永遠的兄弟情誼。

烏克蘭 國防部 香港

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