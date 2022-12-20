立場新聞涉煽動案 終止聆訊申請22日裁決

前「立場新聞」總編輯鍾沛權、時任署任總編緝林紹桐及立場母公司，涉嫌串謀發布煽動刊物案，19日於區院進入第八天審訊。控方認為被披露的557篇文章中，至少6篇有煽動成分，並強調當時案件處於「雛形」，警方銷毁無價值的資料不懷惡意且非失當；辯方則認為警方蒐證過程「匪夷所思」，主觀篩選斷章取義，使被告不能接受公平審訊。

明報報導，控方在案件開審後才翻出557篇文章，辯方因而申請永久終止聆訊。控方因此呈遞新增文章列表，分為4個類別：即「港區國安法 」、35+初選案、前立場新聞採訪主任林彥邦、英國 分部，並以螢光筆標示涉煽動文章。控方說，涉英國分部的文章皆與反修例運動有關，證明立場新聞是政治平台，在英「擴張版圖」。

報導說，辯方則反駁，文章是否具煽動成分，僅製作列表的偵緝警員劉家倫的一己之見，他更非專家證人，不能依賴作證；至於文章的分類，辯方舉例在國安法生效前後，各大傳媒無一不談論國安法，單憑列出一堆文章談國安法，「證案價值是零」。辯方還說，警員在經考量下刪除文章，檢視過的文章總數及篩選過程辯方皆「蒙在鼓裡」，令被告無法接受公平審訊。

審訊押後至22日，主審法官郭偉健將裁定是否接納辯方的永久終止聆訊申請。