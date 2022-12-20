港府擬規管非法眾籌 捐款、境外活動也有刑責

港府就加強規管眾籌活動展開公眾諮詢，並建議成立眾籌事務辦公室；圖為星火同盟2018年元旦遊行據點。（取材自臉書）

財經事務及庫務局19日公布加強規管眾籌活動的諮詢文件，提出設立「眾籌事務辦公室」，並建議任何人如向非法眾籌活動捐款，要負上刑事責任。選委會界別立法會議員江玉歡認為，捐款人未必清楚相關機構目的和使用款項情况，捐款人要負刑責是過於嚴厲。立法會議員陳凱欣建議當局，要有機制助市民辨別眾籌活動是否合法。

明報報導，香港反送中 期間，利用「眾籌」在網站上向公眾集資，包括示威活動費用、支援被捕人士律師費、生活費等。根據財庫局規畫，眾籌辦將規管及監察在任何地方發起、向香港人或團體、或身處香港的人或團體募捐的眾籌活動，並列明多個豁免範疇。諮詢期至明年3月20日，為期3個月。

報導說，財庫局公布的諮詢文件共19頁，建議由眾籌辦向曾犯欺詐、洗黑錢、危害公共安全及國家安全等罪行的籌款人設附加條款，若其發起眾籌獲批，要定期交代資金籌集進度、用途等，確保不再干犯危害國安等行為。

當局則建議針對非法眾籌，除了處理資金及協助活動的人外，捐款人亦需負刑責，超過某一捐款水平則要採用「實名制」。當局還建議，為眾籌平台設登記制，經營平台者須指定至少一名在港擁有實體地址的代表。

據報導，江玉歡表示，網路資訊可能不足，捐款人未必清楚相關機構使用款項情况，或會擔心負上刑責而卻步，從而窒礙小型機構或知名度較低的非牟利組織眾籌。她認為，當局可用其他法例規管非法眾籌，未必要涵蓋在規管眾籌上。

報導指出，陳凱欣則表示，政府在考慮捐款者亦要負刑責時，要有足夠措施助市民分辨活動是否合法。她建議為已登記眾籌分配編號或二維碼，方便市民核實，在立法後要有適當過渡期，教育 市民相關措施。她又說，部分眾籌活動或原先獲批，後來才被認為屬違法，「政府亦是在後來才知道，捐款時市民亦未必會知道」，認為政府要有措施保障市民免誤觸法網。