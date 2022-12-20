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李家超21日赴北京述職 上任後首次 力求通關內地

香港新聞組／香港20日電
香港特首李家超（左）據傳將於21日上京述職，是他上任以來的首次；圖右為中國國家主席習近平。（新華社）
香港特首李家超（左）據傳將於21日上京述職，是他上任以來的首次；圖右為中國國家主席習近平。（新華社）

香港行政長官李家超20日在見傳媒時表示，明日（21日）下午出發赴北京述職，時間由21日至24日，這是他上任以來首次到北京述職。

綜合港媒報導，李家超提到，將詳細報告香港經濟、政治、疫情防控情況；此外，明白香港市民關心通關的問題，會向領導人反映。中央了解港人想通關，他強調要做好疫情管控，會盡力配合內地措施。

李家超說，會如實反映香港實況，在不同場合向內地官員表示，願意積極配合內地政策以達致通關。

最近港府放寬部分新冠防疫措施，全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，中央會因應疫情發展作決定，不會只考慮香港的請求。

南華早報報導，李家超述職行程4天，21日出發，預計22、23日向領導人述職，24日回港，期間與港澳辦及不同部委官員會面，包括22日獲安排與新任政治局常委李強會面。

明報報導，劉兆佳認為，李家超上任半年來，在處理香港的土地房屋、提升政府治理能力、改善民生和推進國民教育等方面的工作能力，應會得到國家領導人的肯定。就述職安排，劉兆佳認為，中共20大已產生新的政治局和政治局常委，各方面較關注日後會否有新政治局常委負責處理港澳事務。

廠商會會長史立德表示，期望特首述職期間能向中央轉達爭取與內地通關的訴求，尤其農曆新年將至，不能只依靠視訊工作，不少廠家都希望可以到內地視察業務。

另一方面，報導指出，日前立法會選舉委員會界別議員完成補選，4名當選人民建聯陳永光、中大工程學院副院長黃錦輝、新民黨何敬康，及商湯科技香港公司尚海龍，昨於立法會會議廳宣誓就職，由李家超監誓。

此外，選委界補選期間，有報導說黃錦輝及尚海龍涉嫌未按規定，在刊登選舉廣告後的限期內提交有關支持者的同意書。與會的民建聯議員李慧琼表示，李家超未針對放寬申報選舉廣告同意書詳談，只是分享意見。

並提出鑑於現今互聯網應用，現時法例下每貼文都要申報，有候選人會因手機發文太方便而一時遺漏，認為法例要與時並進。

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