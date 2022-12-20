澳門救經濟再鬆綁 中國入境免隔離、港台0+5

澳門政府宣布，20日起取消有關中國疫情風險區的規定。（中新社）

澳門 政府宣布，20日起取消有關中國疫情 風險區的規定，也就是從內地到澳門人士都不用隔離，只需持核酸和抗原檢測陰性就可入境。同時，澳門還放寬從香港、台灣以及所有入境旅客從「5+3」變成「0+5」，外加入境後連續三天要做PCR。

澳門在本月6日起已優化由內地入境澳門的防疫 措施，由低風險區和常態化疫情防控區來澳返澳人士均不必接受集中隔離；但由高風險區入澳人士仍需要接受「五天集中隔離＋三天居家隔離措施」醫學觀察。從20日開始的最新防疫舉措，實際上就是取消對內地「高風險地區」入澳防疫限制。

澳門在17日也開始放寬從香港、台灣及海外入境澳門的政策，從五天集中隔離加三天居家隔離，改為五天居家隔離加三天離境限制，稱為「優化5+3」，並放寬入境前須持有72小時PCR陰性證明（此前為48小時）。

疫情極大衝擊澳門經濟，尤其博彩業嚴重依賴中國遊客。為推動疫後旅遊經濟的復甦，澳門日前推出面向廣東、浙江、江蘇、福建和上海「四省一市」旅行團的補助計畫。

統計顯示，入境澳門遊客從疫情前2019年的3940萬人次減少到2021年的770萬人次；博彩業營收從疫情前2019年的2933億澳門元（約365.9億美元）降到2021年的875億澳門元（約109億美元），今年前11月更僅有387億澳門元（約48.7億美元）。

實際上，內地各地爭相放寬防疫限制後，就不斷傳出染疫人數暴增。不過，根據中國國家衛健委18日公布數據，單日新增確診病例僅1995例，新增死亡病例2例。官方態度可見，當前除了淡化染疫，還不斷強調要穩經濟增長。