我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

內地取心→通關 2小時49分救了香港女嬰

香港新聞組／香港19日電
小芷希換心，經2小時49分取得心臟並送抵香港。（取材自香港電台）
小芷希換心，經2小時49分取得心臟並送抵香港。（取材自香港電台）

四個月大的女嬰芷希已完成換心手術，現時仍在香港兒童醫院深切治療部留醫，為香港首次批准內地器官送港並進行移植手術。新華社報導，經過內地與香港24個部門及65位醫療與管理專家在24小時內合作，兩地醫療團隊以及深圳與香港海關均進行緊急模擬演練，將通關時間壓縮至8分鐘，與4個小時的心臟保存極限時間賽跑。

從16日約下午5時多獲取捐獻心臟，至當日晚上8時多，救護車在香港警車護送下將心臟送達香港兒童醫院，前後實際總共用了2小時49分。

國家衛健委和中國人體器官捐獻與移植委員會高度重視換心事件，國家衛健委醫療應急司和國際司配合國家海關部門全力支援，要求中國人體器官分配與共用電腦系統（COTRS）建立聯絡協調中樞和應急預案，協調兩地跨部門開展技術、醫療、管理等方面的溝通協作。

負責這次兩地醫療應急救助聯絡工作的COTRS負責人王海波表示，15日下午4時07分，COTRS啟動內地一例因腦外傷導致的腦死亡幼兒患者捐獻心臟的分配，由於屬極低體重捐獻者，經過與COTRS系統中全國心臟移植等待名單上1153名患者的多輪自動匹配，均未有合適的接受者，為避免浪費可移植器官，於是緊急啟動內地與香港的醫療救助人體器官共用預案。

王海波又指，在COTRS的協調下，內地與香港近24個部門和65位醫療與管理專家在24小時內緊急通力合作，兩地醫療團隊以及深圳與香港海關均進行緊急模擬演練，將通關時間壓縮至8分鐘。

16日下午5時24分獲取捐獻心臟，當日下午8時13分救護車在香港警車護送下將內地愛心捐獻心臟送達香港兒童醫院。至17日凌晨1時，芷希的心臟移植手術順利完成，從手術室轉入兒科深切治療部。截至目前，芷希已不需要體外迴圈支援。

另據明報報導，醫務衛生局長盧寵茂稱，「盼望能夠借此案例建立長效機制，將香港特別行政區的醫院納入中國人體器官分配與共享計算機系統」。盧稱，現時有很多港人自行到內地的醫院參與COTRS的器官輪候，他期望港人可毋須親身到內地輪候，可於香港直接參與輪候，但詳情要再討論。

香港 手術

上一則

中國國產噴氣式客機 首交付海外

下一則

中美關鍵礦產博弈 專家示警「防斷鏈」倡設委員會統籌

延伸閱讀

港府：逐步終止或遷離香港公司 一直維持3%

港府：逐步終止或遷離香港公司 一直維持3%
港財政司長：香港經濟明年有望重拾動力

港財政司長：香港經濟明年有望重拾動力
當心酒害／喝酒暖身是捨本逐末 心臟名醫籲四種人勿喝

當心酒害／喝酒暖身是捨本逐末 心臟名醫籲四種人勿喝
古天樂新片大賣 談港片奇蹟「谷底反彈到正常水平」

古天樂新片大賣 談港片奇蹟「谷底反彈到正常水平」

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
圖為11日北京居民在藥房外排隊買藥。美聯社

北京疫情快速蔓延 發燒就診者一周暴增16倍

2022-12-12 13:12

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠