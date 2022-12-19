內地取心→通關 2小時49分救了香港女嬰

小芷希換心，經2小時49分取得心臟並送抵香港。（取材自香港電台）

四個月大的女嬰芷希已完成換心手術 ，現時仍在香港 兒童醫院深切治療部留醫，為香港首次批准內地器官送港並進行移植手術。新華社報導，經過內地與香港24個部門及65位醫療與管理專家在24小時內合作，兩地醫療團隊以及深圳與香港海關均進行緊急模擬演練，將通關時間壓縮至8分鐘，與4個小時的心臟保存極限時間賽跑。

從16日約下午5時多獲取捐獻心臟，至當日晚上8時多，救護車在香港警車護送下將心臟送達香港兒童醫院，前後實際總共用了2小時49分。

國家衛健委和中國人體器官捐獻與移植委員會高度重視換心事件，國家衛健委醫療應急司和國際司配合國家海關部門全力支援，要求中國人體器官分配與共用電腦系統（COTRS）建立聯絡協調中樞和應急預案，協調兩地跨部門開展技術、醫療、管理等方面的溝通協作。

負責這次兩地醫療應急救助聯絡工作的COTRS負責人王海波表示，15日下午4時07分，COTRS啟動內地一例因腦外傷導致的腦死亡幼兒患者捐獻心臟的分配，由於屬極低體重捐獻者，經過與COTRS系統中全國心臟移植等待名單上1153名患者的多輪自動匹配，均未有合適的接受者，為避免浪費可移植器官，於是緊急啟動內地與香港的醫療救助人體器官共用預案。

王海波又指，在COTRS的協調下，內地與香港近24個部門和65位醫療與管理專家在24小時內緊急通力合作，兩地醫療團隊以及深圳與香港海關均進行緊急模擬演練，將通關時間壓縮至8分鐘。

16日下午5時24分獲取捐獻心臟，當日下午8時13分救護車在香港警車護送下將內地愛心捐獻心臟送達香港兒童醫院。至17日凌晨1時，芷希的心臟移植手術順利完成，從手術室轉入兒科深切治療部。截至目前，芷希已不需要體外迴圈支援。

另據明報報導，醫務衛生局長盧寵茂稱，「盼望能夠借此案例建立長效機制，將香港特別行政區的醫院納入中國人體器官分配與共享計算機系統」。盧稱，現時有很多港人自行到內地的醫院參與COTRS的器官輪候，他期望港人可毋須親身到內地輪候，可於香港直接參與輪候，但詳情要再討論。