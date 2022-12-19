香港工聯會連吞兩敗 立法會補選失1席

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 立法會選舉委員會界別補選昨天舉行，6人競逐4個議席，民建聯註冊中醫師陳永光以1028當選，該黨在立法會占19席，續成第一大黨。另三名當選者為黃錦輝、何敬康及尚海龍。

明報報導，是次選舉登記選民有1441人，有1307人投票 ，投票率為90.7%，較去年立法會選舉下跌近8個百分點。工聯會李廣宇以781票包尾落敗，令該黨少一席，得7席；新民黨何敬康以833票排第三，令該黨增至6席。

香港01報導，12月15日的港區人大選舉和18日的立法會補選，工聯會代表接連落敗，不得不說是亮了警號。選前幾位政界人士不約而同指工聯會選情艱難，主要是商界對工聯會不滿升溫。

工聯會會長吳秋北明言將堅守立場，積極維護勞工 權益，但同時亦指社會整體情況能反映在選委結構中，會檢視現況會否令勞工聲音受到壓抑。

去年立法會選委會界別選舉有1426人投票，較今次補選多119人。由於民建聯前成員張國鈞、工聯會麥美娟、孫東和林智遠「轉跑道」加入港府，觸發是次補選。與去年的立法會選委會界別比較，今次補選中，6名候選人的得票率均不足八成，取得最多票數的陳永光得78.65%，最低票數的李廣宇得票率為59.76%。