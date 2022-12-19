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香港作家西西85歲病逝 代表作「我城」解放香港認同

記者陳宛茜／香港19日電
西西2019年獲頒瑞典蟬文學獎，是香港首位獲獎作家，因疫情關係，獎狀和瑞典藝術家製作的陶器郵寄到港。 （取材自臉書）
西西2019年獲頒瑞典蟬文學獎，是香港首位獲獎作家，因疫情關係，獎狀和瑞典藝術家製作的陶器郵寄到港。 （取材自臉書）

港媒報導，香港小說家西西18日早晨因心臟衰竭於醫院安詳離世，享壽85歲。西西在代表作、1999年出版的長篇小說「我城」獲亞洲周刊評為20世紀中文小說百強之一，書中將城市當作身分認同的象徵，認為「香港人沒有國籍沒關係，但有城籍」，解放了困惑於「我是中國人還是英國人」的香港人。

文體旅局長楊潤雄對西西逝世深表惋惜，稱她畢生致力文學創作，盡心作育英才，是重要的香港作家之一，成就卓越，作品具備藝術性，文學價值足以成為典範，離世是香港文壇損失，將永遠懷念她。

西西一生創作豐富、主題多元，形式及內容不斷創新，即使以娃娃屋、布熊為主題，批判與思考的都是香港與中國、英國的文化關聯，影響深遠。

西西本名張彥，廣東中山人，1938年生於上海，1950年定居香港。香港葛量洪教育學院畢業，曾任教職，創立素葉出版社。1983年台灣聯合報副刊發表她的「像我這樣的一個女子」，開啟與台灣的文學緣。

西西2005年獲星洲日報「花蹤世界華文文學獎」，2011年為香港書展「年度文學作家」，2018年獲「紐曼華語文學獎」，2019年曾獲頒瑞典蟬文學獎，成為香港第一人。

西西2019年獲頒瑞典蟬文學獎，是香港首位獲獎作家，因疫情關係，獎狀和瑞典藝術家...
西西2019年獲頒瑞典蟬文學獎，是香港首位獲獎作家，因疫情關係，獎狀和瑞典藝術家製作的陶器郵寄到港。 （取材自臉書）

西西作品風格多元，代表作「我城」詭麗繁複，但到了「我的喬治亞」記述娃娃屋；「縫熊志」、「猿猴志」以毛熊布猴做主角，寫法開人眼界。她受訪時表示，罹癌右手治療後失靈，娃娃屋、毛熊和布猴都是為了訓練左手做的復健。

「我的喬治亞」看似探討源自英國的娃娃屋，其實是藉建築思索香港與英國之間的文化臍帶，亦藉此批判香港的「房產霸權」。西西表示，「香港人沒有選擇房子的能力，只能做娃娃屋解悶。」

縫熊也與文化認同有關，「全世界的布熊沒有穿中國服飾的」，西西一個朝代挑一個人物出來做成布熊。當時正值回歸，西西藉縫熊縫合中國與香港的文化斷裂。

西西一生創作不輟，今年初剛出版「欽天監」，描寫康熙皇帝的故事，帶讀者見證中國可能與西方科學並駕齊驅的轉捩點。西西不用電腦、沒有手機，在序中表示，「我是一直動筆寫小說的人，50多年不變。」這本書仍用手寫完成。

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