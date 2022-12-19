我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

香港中學教師流失加劇 上學年離職暴增逾72%

記者林則宏／香港19日電
香港國安法頒布後，引發港人大規模移民潮，中學教師更是重災區，上學年香港共有2140名教師流失，按年增加72.6%。（中新社）
香港國安法頒布後，引發港人大規模移民潮，中學教師更是重災區，上學年香港共有2140名教師流失，按年增加72.6%。（中新社）

香港國安法2020年中頒布實施後，引發港人大規模移民潮，其中中學教師更是重災區。據香港商業電台報導，上學年香港共有2140名教師流失，按年增加72.6%。其中，又以資深教師流失情況最為嚴重，三年淨減1600多人逾7成，導致有學校出現數學老師得幫忙上生物課的離奇現象。

香港商業電台比對過去三個學年的「中學概覽」數據，發現擁有10年或以上資歷的教師，上學年淨減633人，到本學年，減幅擴近6成至1006人。三年內，資深教師由占全港中學教師總數的70%降至64%；同期四年或以下年資的教師，占比則由17%升至25%。

報導稱，資深教師相繼離職，有學校增聘新教師填補，但卻出現學科錯配的情況。一名大學主修數學的余老師，上學年起在一所中學擔任助教。但到了下學期，因學校有數名教師辭職，校方將他升任為教師，除了要頂替教數學，還要兼任生物課。

余老師說，「當時應是12月底，到要進入課室教書，只有不足兩個星期，好像要短時間內重新修讀一次文憑試課程。」 余老師稱，他只修讀過高中生物，不少生物概念早就拋到腦後，當有程度較好的學生提出較難的問題時，他未必能夠應付。

對此，香港中文中學聯會主席、基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬表示，不少資深教師的子女正值升學階段，受到外國移民政策吸引，決定舉家移民。但部分教師離職通知過於倉促，導致未能妥善進行交接，新教師接手後難免表現會不如預期。

香港中學校長會主席連鎮邦指出，資深教師流失會影響學校行政及領導工作，包括課程領導、考試編排、訓輔工作及課外活動安排，不少工作未必能完全由新教師頂替，而且新教師在入行前幾年，也應更專注在任教科目上。

對於這種現象，教育局回應稱，目前仍在編製本學年的教師人數及流失情況，但根據觀察，這個學年的教師流失率又高於往年。由於近兩年未接受師資培訓的新入職教師多於預期，將在未來兩個學年增加教師教育文憑課程的兼讀制學額。

香港 移民 教育局

上一則

中美關鍵礦產博弈 專家示警「防斷鏈」倡設委員會統籌

下一則

北京重點行業全面復工 日商瑞薩電子「很多工人染疫」停工

延伸閱讀

紐約市警掀離職潮 外州開出「年薪10萬」挖角

紐約市警掀離職潮 外州開出「年薪10萬」挖角
傳大摩將裁1600人…美國銀行CEO說「我們不裁員」會這樣做

傳大摩將裁1600人…美國銀行CEO說「我們不裁員」會這樣做
Salesforce爆出走潮 兩大執行長離職

Salesforce爆出走潮 兩大執行長離職
發萬元返鄉費平息抗爭後 鄭州富士康再現離職潮

發萬元返鄉費平息抗爭後 鄭州富士康再現離職潮

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
圖為11日北京居民在藥房外排隊買藥。美聯社

北京疫情快速蔓延 發燒就診者一周暴增16倍

2022-12-12 13:12

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠