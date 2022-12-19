香港中學教師流失加劇 上學年離職暴增逾72%

香港國安法頒布後，引發港人大規模移民潮，中學教師更是重災區，上學年香港共有2140名教師流失，按年增加72.6%。（中新社）

香港 國安法2020年中頒布實施後，引發港人大規模移民 潮，其中中學教師更是重災區。據香港商業電台報導，上學年香港共有2140名教師流失，按年增加72.6%。其中，又以資深教師流失情況最為嚴重，三年淨減1600多人逾7成，導致有學校出現數學老師得幫忙上生物課的離奇現象。

香港商業電台比對過去三個學年的「中學概覽」數據，發現擁有10年或以上資歷的教師，上學年淨減633人，到本學年，減幅擴近6成至1006人。三年內，資深教師由占全港中學教師總數的70%降至64%；同期四年或以下年資的教師，占比則由17%升至25%。

報導稱，資深教師相繼離職，有學校增聘新教師填補，但卻出現學科錯配的情況。一名大學主修數學的余老師，上學年起在一所中學擔任助教。但到了下學期，因學校有數名教師辭職，校方將他升任為教師，除了要頂替教數學，還要兼任生物課。

余老師說，「當時應是12月底，到要進入課室教書，只有不足兩個星期，好像要短時間內重新修讀一次文憑試課程。」 余老師稱，他只修讀過高中生物，不少生物概念早就拋到腦後，當有程度較好的學生提出較難的問題時，他未必能夠應付。

對此，香港中文中學聯會主席、基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬表示，不少資深教師的子女正值升學階段，受到外國移民政策吸引，決定舉家移民。但部分教師離職通知過於倉促，導致未能妥善進行交接，新教師接手後難免表現會不如預期。

香港中學校長會主席連鎮邦指出，資深教師流失會影響學校行政及領導工作，包括課程領導、考試編排、訓輔工作及課外活動安排，不少工作未必能完全由新教師頂替，而且新教師在入行前幾年，也應更專注在任教科目上。

對於這種現象，教育局 回應稱，目前仍在編製本學年的教師人數及流失情況，但根據觀察，這個學年的教師流失率又高於往年。由於近兩年未接受師資培訓的新入職教師多於預期，將在未來兩個學年增加教師教育文憑課程的兼讀制學額。