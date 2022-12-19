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港作家西西2020年受訪：我們欠年輕人一個理想社會

香港新聞組／香港19日電
陳果執導的「我城」以西西為傳主。（圖：目宿媒體提供）
陳果執導的「我城」以西西為傳主。（圖：目宿媒體提供）

香港作家西西在1989年因乳癌入院，幾年後為大病的經歷著書「哀悼乳房」2006年被改編成電影「天生一對」，由楊千嬅及任賢齊主演、羅永昌執導，在香港、台灣、新加坡上映。

關鍵評論網報導，金獎導演陳果在紀錄片「他們在島嶼寫作」系列中以「我城」為名拍攝西西，透過西西作品的視野，記錄作家的寫作生活：馬頭角碼頭、美麗大廈、天台上的曬衣架與天線、即將消失的照相館與冰室……，西西多樣的文體結構及敏銳的城市洞察，隨著鏡頭推拉、搖攀、碎剪及拼貼，一一在影像敘事中表現出來。

當片中奇特的人型布偶：長頸女子、熊男子意味深長地相會與凝視，隱喻作家筆下人物永恆存在於香港街巷，當城裡的老店一家家消失，文學裡的情感與探觸，仍將不斷映照現實。

明報報導，近年西西深居簡出，2020年初「信報財經月刊」曾刊出書面訪問，被問覺得未來香港會變成怎樣的城市及對年輕人有何寄語時，西西說不知道，「半年前，誰會想像到香港會變成這樣？現實往往比小說更離奇，更魔幻，因為它不用說服你，事情可以不明不白」，又說「年輕人並不欠我們什麼，相反，是我們欠他們，欠他們一個理想的社會」。

據報導，西西生前關心年輕人。2019年她獲頒紐曼華語文學獎，來美國領獎並在致辭提到，回想1997年臨近，身分問題成為衝擊，至今仍衝擊著許多年輕人，「這問題不要以為管治轉變了，就能輕易解決；必須用耐心、用同理心去應對」，自己曾嘗試用各種小說的形式表達其思考。

報導稱，她又說，自己由上海移居香港後很快成為「地道的香港人」，在開始寫作的年代可看到法國新浪潮電影、讀到中國五四作家的小說和詩，「只要你不上街示威，港英政府讓你自由閱讀、自由書寫，雖然沒有民主。我珍惜這種自由，我想開放是很重要的，即使你不寫作」。

她在電視上看到猿猴紀錄片，發現「人類表親」瀕臨絕種，決定縫製布猴。為了考察猿猴，西西走遍東南亞，發現動物園對待猿猴的方式，反映政府治理人民之道，「新加坡、日本對猿猴最好，馬來西亞、大陸最差」，布猴可愛的外表裡，包藏西西對高官爭權奪利的批判。

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