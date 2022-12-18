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香港冬至、聖誕餐飲訂位回復到疫前8成

香港新聞組／香港18日電
香港逐步復常，冬至及聖誕飲食業市道暢旺，有餐廳陸續收到訂座。（中新社）
香港逐步復常，冬至及聖誕飲食業市道暢旺，有餐廳陸續收到訂座。（中新社）

香港逐步復常，冬至及聖誕飲食業市道暢旺，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，冬至及聖誕檔期餐飲業訂座由疫情前三成增至八成，希望農曆新年前可與內地通關，吸引內地客赴港設宴，生意有望增兩成。此外，今屆世界盃決賽於今晚舉行，有酒吧稱今晚訂座早於一周前爆滿，生意額上升六成；另有球衣專門店負責人稱，阿根廷國家隊球衣3天前已售罄。

明報報導，記者向8間酒店查詢自助餐訂座，5間冬至（22日）已訂滿，6間表示平安夜及聖誕訂滿。有酒樓負責人稱，16日至今日晚市及冬至正日訂座全滿。

有酒樓冬至訂座全滿。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，不少市民提早做冬，16日至今日晚市大枱全滿座，而冬至訂座亦爆滿，但因員工不足，只做八成枱生意。蘇說，前晚有4至5張訂枱因客人染疫而取消，估計「實際生意應該打九折」。他又稱，今年9月開始運費上升令食材價漲，如糖價升三成，因客人怕接觸食物而感染，今年較少人吃蝦、蟹和龍蝦。

蘇又稱，對與內地通關感忐忑，通關後不少港人會回內地，憂最後減少本地客流；又說宴會是酒樓的主要生意，期望港府逐步放寬宴會人數限制。

黃家和表示，放寬「黃碼」和取消掃安心出行前，整體餐飲業界的冬至及聖誕訂座率大約只有疫情前的三成，隨着社交距離措施放寬，刺激消費意欲，回流市民抵達香港後可以直接進入食肆，估計有疫情前八成訂座，加上最新一期消費券帶動，訂座情况理想。

黃家和期望當局取消宴會人數上限，讓農曆新年期間可辦春茗等活動，並取消宴會前快測的要求。他提到，不少港人在假期外遊，成飲食業生意隱憂，如可趕及農曆新年前與內地通關，可吸引內地公司及社團來港春茗設宴，有望提升酒家生意兩成。

另外，聖誕及除夕本地遊亦見暢旺，永安旅遊表示，受惠於社交距離措施放寬，聖誕及除夕本地遊報名較去年踴躍，如「聖誕除夕酒店自助晚餐、永安號遊船河觀燈飾、大潭水塘文物徑、赤柱大街一天遊」，本月24至26日名額全數爆滿。

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