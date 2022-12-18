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香港油麻地暴動案 歌手罪成 法官：在場便是參與

香港新聞組／香港18日電
歌手莊正與另一被告當晚以WhatsApp討論尖沙咀及佐敦一帶的示威，顯然談及參與非法集結或暴動，考慮證據後裁定暴動罪成。（取材自臉書）
歌手莊正與另一被告當晚以WhatsApp討論尖沙咀及佐敦一帶的示威，顯然談及參與非法集結或暴動，考慮證據後裁定暴動罪成。（取材自臉書）

2019年11月警方包圍理工大學，大批示威者18日在油尖旺一帶發生連串衝突事件，歌手莊正等11人被控暴動罪，昨日在區域法院裁決。法官表示很多暴動者都是「不動口、不動手」，未作出破壞社會安寧行為，但蓄意在場壯大聲勢便是參與暴動，裁定包括莊正在內10人暴動罪成，另1人在高處觀察示威，法官稱他是「好事之徒」，未證明參與暴動罪脫。

明報報導，11名被告為電器技術監督歐陽浩明（案發時25歲，下同）、攝影師翟柏龍（28歲）、學生湛沛林（19歲）、髮型師陳思進（18歲）、文員陳子宏（21歲）、鄭太君（25歲）、莊正（28歲）、學生周嘉慧（19歲）、學生周諾澄（19歲）、音樂教師簡澧然（24歲）及酒吧店員黎子欣（22歲）。

據報導，法官林偉權稱，警方在封鎖區拘捕11人，但沒有證人能說出各人被捕確實位置，只有影片顯示陳子宏曾站在港鐵油麻地站出口建構物上蓋。辯方一度爭議，可能有被告在警方推進前誤入暴動範圍，惟林官表示當時暴動範圍火光熊熊，持續有爆炸聲，「恍如戰場」，裁定11人在警方夾擊行動前已身處暴動範圍。

報導稱，警方從翟柏龍和莊正的手機找到WhatsApp信息，兩人談及「最後一戰」，林官認為顯然是談論參與暴動。林官續稱，湛沛林、周嘉慧、周諾澄、簡澧然和黎子欣戴口罩和管有額外衣物等，顯然有預備參與暴動。除了陳子宏，其餘10人均在彌敦道附近地面被捕，林官稱他們知道該處發生暴動，並蓄意壯大暴動人群聲勢，裁定10人罪成。

報導說，證供顯示，陳子宏當晚被發現身處油麻地站建構物上蓋，看來一早攀上該處，林官認為陳子宏沒有相機或腳架，但有可拍攝的手機，若他曾參與地面的暴動，應不會位於較高處，故他看來正觀察暴動，裁定他罪脫。

報導指出，林官質疑年輕人沒有及早承認過錯，只是心存僥倖，重申暴動罪嚴重，法庭不會索取勞教中心報告。本案押後至明年1月7日判刑，罪成10人還押候判。

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