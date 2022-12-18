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港府批Google推拖 拒買廣告置頂國歌

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港政務司副司長卓永興表示，不能夠接受Google用公司政策為由推拖，拒絕將正確國歌置頂的解釋，亦不會買廣告，會繼續跟進，再去信質詢。卓引述Google回覆傳媒時說，要提供高質素及有用資訊，反問Google播放一首不是國歌的歌曲、導致在國際體育場合引起尷尬，是否高質素又有用的資訊。

明報報導，港府早前向Google公司要求將香港正確的國歌即中國國歌《義勇軍進行曲》置頂，被對方以「無法控制演算法」為由拒絕。政務司副司長卓永興昨表示，Google作為跨國公司，第一責任應要向大眾提供正確網上資訊，Google清楚知道相關資訊不正確，但只用公司政策為由推拖，港府「絕不接受」，拒絕相關要求，強調當局「絕對不會」因此向Google買廣告。至於會否訴訟，他說會考慮各種方法及手段。

據報導，卓永興昨表示，Google將一首不是國歌的歌曲當成國歌，讓香港運動員在國際體育場合播錯歌時尷尬，形容Google是否向用戶顯示高質素資訊「答案好清楚」。 

報導稱，至於Google稱不會人為操縱搜尋結果，卓稱只要付費在技術上可將搜尋結果置頂，不付費就不願這樣做，反映Google採取不合作態度，讓大眾繼續誤以《願榮光歸香港》為香港國歌。他認為實際上是Google自身操控及提供一些不實資料，當中亦涉及道德和專業問題，又反問若同樣事情發生在美國國歌，「Google可不可以說他們不會更正呢？」

報導說，卓亦強調，不會因Google拒將國歌的正確資訊「置頂」而買廣告，當局亦會考慮會否再買廣告做公眾宣傳，「如果一間公司取態如此不合理，是否會繼續幫你呢，要慎重考慮」。

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