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首例…內地的心 移植救活港嬰 小芷希重生

香港新聞組／香港18日電
僅四個月大、患上擴張性心肌病變的黎芷希，因心衰竭急需心臟移植以續命。（取材自香港電台）
僅四個月大、患上擴張性心肌病變的黎芷希，因心衰竭急需心臟移植以續命。（取材自香港電台）

香港一名出現心臟衰竭的4個月大女嬰，昨晚進行心臟移植手術，該心臟是來自內地一名因意外頭部重傷死亡的男童，這是香港首例利用內地死者器官進行移植的手術；醫管局官員稱這是特事特辦。特首李家超在社交平台表示，感恩女嬰能成功換心，得到重生機會，形容今次成功非常難得，象徵內地和香港一項重大的醫學成就。

綜合明報、香港01、香港電台報導，小芷希患有擴張性心肌病變，出現急性心臟衰竭，需進行心臟移植手術才能保住性命。

女嬰的媽媽上月底向公眾呼籲捐心時曾說期盼奇蹟，經過三周等待，奇蹟真的出現。

女嬰已在17日凌晨約1時完成了心臟移植手術，是迄今香港年紀最小的心臟移植手術患者。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗17日表示，因女嬰只有4個月大，發達國家幼童病死率相當低，要找到合適的心臟並不容易，故主動聯絡國家衛健委，對方透過其網絡尋找合適的心臟。

他指出，本次捐贈的心臟來自內地一名幼童，該幼童因意外導致頭部嚴重受傷，腦幹死亡，在內地找不到合適的配對；中國的醫療團隊昨天聯絡香港醫院的團隊，發現很適合捐贈給女嬰，心臟前天由內地運送到香港，傍晚開始手術，今天凌晨順利完成。

鄧耀鏗表示，本次是「特事特辦」，所有程序都符合內地及香港的人體器官移植的監管及法規，是合情、合法、合理。

不過報導提及，有醫生擔心本次做法會開了壞的先例，西方國家多年以來一直質疑中國器官移植背後的問題，如無法肯定器官捐贈者是不是出於自願及有沒有非法買賣器官等情況，因此香港醫學界多年以來均拒絕引進中國器官移植。

李家超表示，今次內地及香港相關部門克服眾多挑戰，他感謝中央政府、內地各單位、及香港不同單位協助，亦十分感謝內地捐贈者及家人的無私奉獻。

香港 手術 醫學

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