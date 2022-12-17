香港首個越野單車練習場 在梅窩開放使用

香港第一個越野單車練習場在梅窩開放，預計可同時容納近500人使用。（取材自香港電台）

由土木工程拓展署建造的梅窩越野單車練習場，正式開放予公眾使用，連同附近的路徑組成全長約9公里及5級難度分級的越野單車徑，是香港 首個越野單車練習場。參與設計項目的國際越野單車協會路徑專家林暉明表示，練習場預計可同時容納近500人使用，不同難度的設施適合不同程度的越野單車人士練習。

香港電台報導，越野單車練習場位於南大嶼郊野公園，面積約4.5公頃，設施包括越野單車徑、獨木橋、碎石坡道、石池、小騎士土坡場、跳台、土坡場、木頭徑道，亦是香港第一個涵蓋國際標準所有難度級別的越野單車徑網絡。

可持續大嶼辦事處總工程師何國輝說，練習場的徑道走線按地勢設計，盡量避免砍伐樹木，以保留原貌，亦就地取材，以地盤拾獲的石頭堆砌碎石坡道，並在適當的位置鋪設碎石改善排水功能，防止水土流失，保障越野單車徑道使用者的安全。

他表示，整個練習場的造價約4000萬元，在撥款申請預算 內完成項目，練習場屬漁護署轄下郊野公園，建成後交由漁護署管理場地。

越野單車徑網絡擴建工程，包括在芝麻灣建造一段長約4公里的新越野單車徑，連接現有的越野單車徑道兩端，預計全長約18公里的芝麻灣越野單車徑落成後，將成為全港最長的越野單車環迴徑道。