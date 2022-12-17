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李寧看好香港市場 相隔10年再開旗艦店

香港新聞組／香港17日電
10年前退出香港市場的李寧，重臨香港設據點。圖為中國李寧早前新品發布會。(取材自一財網)
10年前退出香港市場的李寧，重臨香港設據點。圖為中國李寧早前新品發布會。(取材自一財網)

正當香港疫情持續受控，經濟逐步回復正常，全球企業重新注視香港市場。10年前退出本地市場的李寧，重臨香江設據點。李寧品牌在尖沙咀廣東道開設的香港首間旗艦店昨日開幕，店舖面積超過7000平方呎。

仲量聯行表示，內地與香港一旦恢復通關後，有助支持香港商舖市場，預期核心街舖租金明年上升5%至10%。

大公報報導，2012年關閉香港唯一分店的體育用品股李寧品牌，再度在港開店。

親自出席旗艦店剪綵儀式的集團創辦人李寧表示，集團將會繼續在港開店，並透露「陸續就來了，不用等很久」。他又表示，希望能夠在香港把業務做到最好。隨著香港旗艦店開幕，象徵李寧品牌對香港市場的探索，更成為品牌在市場布局中一個重要里程碑。

李寧品牌旗艦店屬於複式舖位，面積超過7000平方呎，包括地舖面積約5300平方呎，一樓面積約2500平方呎。

據報該店舖月租200萬元（港元，下同，約25.7萬美元），是今年核心區最大額商舖租務成交。該舖前租戶為珠寶商周生生，與其最高月租700萬元相比，意味李寧店舖月租仍便宜70%。

根據仲量聯行數據顯示，2022年香港核心街舖租金下跌10.6%，已較2014年第三季高峰期低75.5%，優質商場租金則僅下跌5.2%。

仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧表示，在訪港旅客恢復及內地與香港通關後，香港商舖市場有望出現較顯著的復甦。她續說，倘若內地繼續放寬防疫及旅遊限制措施，將有助支持香港商舖市場，預期核心街舖租金將於2023年上升5%至10%，優質商場租金則持平至5%升幅。

另外，瑞信報告認為，隨著內地體育用品市場漸趨正常化，配合庫存清理將有利行業基本面，李寧及安踏為該行首選。

瑞信提到，李寧推出具競爭力的新產品，加上渠道網絡擴張，有利前景發展，不過為反映近月內地疫情，該行把李寧今明兩年每股盈利預測下調1.8%至3.3%，維持「跑贏大市」評級，目標價上調16%至81元。李寧股價昨收報62.5元，隨大市微升0.6%。　　

香港 租金 疫情

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