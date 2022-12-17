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英明年2月起放寬港教師申牌 須符合7條件

香港新聞組／香港17日電
英國教育部明年2月起准許香港獲教師資格者，可直接經英國教學監管局申請在英國教師資格。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
英國教育部明年2月起准許香港獲教師資格者，可直接經英國教學監管局申請在英國教師資格。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

英國教育部本月宣布放寬海外教師執教安排，明年2月起准許香港在內的九個國家或地區獲教師資格者，直接經英國教學監管局（TRA）申請在英國教師資格（QTS），要求申請人須符合包括英語水平達標等七項條件。有今年移英的香港教師稱，過往未持有QTS者難獲當地學校聘用，認為放寬措施是喜訊，她亦準備透過措施申請教師資格。

明報報導，英國教育部稱，過往機制下個別地區的教師即使具備資歷和技能，未必很容易在英國申請教師資格。為制定更公平方式，繼今年6月宣布放寬海外教師在英執教，英國教育部本月1日公布詳情，准香港、加納、印度、牙買加、奈及利亞、新加坡、南非、烏克蘭、辛巴威已獲教師資格者，明年2月1日起直接經TRA申請教師資格。

據報導，英國教育部設六項條件及英語水平要求，包括申請人要具備與英國學士學位相同學術標準的本科學位，經當地學歷評審機構（ENIC）認可、最少一個學年教師專業經驗、英語水平須達標，例如IELTS「安全英語語言測驗」5.5分或以上。英國教育部又稱，明年底前將進一步要求申請人提供獲數學、科學普通中等教育證書（GCSE）第4級同級水平的資歷。

報導說，香港正值教師流失潮，流失人數按年大增。有不願具名香港中學校長相信，英國放寬措施變相正歡迎香港教師到當地入職，但難言會否吸引大批香港教師赴英，「可能要走（移民）的教師大多已走了」。

報導稱，羅老師今年移民英國，她打算明年透過放寬安排申請英國教師資格，正研究應任教哪一學科。她稱，現時英國有不少教師職位空缺，數學、科學科尤甚，也有很多持香港教師註冊的人盼再執教鞭，惟在當地「無QTS好難入行」。她認識部分港人過往用轉折方法，先透過蘇格蘭的獨立機制申請教師資格，獲批後在當地執教，相信明年放寬措施後「對好多（港人）同工是好事」。她認為放寬措施可能吸引港人教師考慮移英繼續教書，不過強調他們也將面對不少困難，包括語言問題。

英國 教育部 香港

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