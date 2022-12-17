港警隊首赴內地招港生 54人通過面試 最快明年8月入學

香港警隊首次到內地大學招募港生。（取材自港府新聞處）

香港 警隊招募組上月首次前往內地，招募在內地讀書的香港學生。招募組在廣州的暨南大學及廈門的華僑大學，當場進行面試 、體能測試，吸引近千人次參加，學生反應熱烈。目前有54人已通過警員最後面試，而當中34人已經通過體能測試，最快最快2023年8月就可進入警察 學院受訓成為學警。

文匯報報導，香港警務處人事部招募組警司陳純青表示，以往在香港舉行重要的遴選環節，需要至少兩個月時間，現在可以濃縮到兩至三日時間完成，其實也是展現出香港警隊積極招募的態度。越來越多的香港學生選擇到內地升學，至少有四年都在內地生活，所以他們的個人質素，包括紀律方面、個人對於國家的認識，及其價值觀，跟警隊的需求都非常符合。

招募活動吸引912人次參與招募講座，收到106份申請，職位包括警員、見習督察及輔警。54人已通過警員最後面試，而當中34人已經通過體能測試。

另據香港01報導，警隊在這個財政年度，取錄101名見習督察及437名警員，見習督察取錄數字與去年相若，警員數字就有輕微上升，警隊未來仍有一期見習督察招募，以及兩期的警員招募。

警隊人事部人力資源科署理高級警司陳純青表示，疫情及人才流失令警隊出現招募困難，所以警隊主動出擊，到11間本地大專院校進行招募，同時亦有招募運動員。

警隊也派出兩名「警募大使」到兩所大學進行分享，自小從內地來港的警員曉輝認為，內地港生有留宿的經驗，相信到學院受訓時都能容易適應。而在暨南大學畢業的警員樂怡就指，很高興回母校招募師弟妹，不少學生都踴躍到招募攤位了解警隊。

警隊人事部招募組警司陳杰峰表示，警隊在來年會繼續招募工作，包括到中學或大學做宣傳，使用宣傳車「招募號」，設立警隊體驗日，以及增加網上宣傳。