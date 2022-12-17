香江觀察／悶了3年 港聖誕節今年玩真的

香港今年聖誕打卡點特別多；圖為兩名婦女在維多利亞港附近的聖誕樹前白拍。（歐新社）

香港 聖誕，從來是提前十天、半月進入狀態，平安夜前這最後的周末，聖誕樹全部種好，聖誕燈飾齊現五光十色。悶了三年，香港聖誕節 準備好好熱鬧一場，各種裝飾不僅鬥高比大，跟往年不同的是都在玩真的。

人說香港今年聖誕打卡點特別的多，打卡首選當然是聖誕樹。聖誕樹年年比高，今年全港最高的聖誕樹位於西九文化區，高逾20公尺、相當於6層樓高的巨型聖誕樹，是香港旅遊發展局鋪排的「香港繽紛冬日巡禮」節目焦點，在西九文化區布置的聖誕小鎮，鎮中央那棵巨型聖誕樹還有音樂燈彩效果。

比不過香港旅發局聖誕樹的高，其他地方就比大或比心思奇巧。香港歷史藝術地標大館的聖誕裝置「小心意‧大眾樂」，那棵12公尺高的聖誕樹主要以燈光表演取勝。旺角朗豪坊有個「迪士尼 與彼思 Fluffy Festival」，出動8大迪士尼及Pixar動畫角色，包括「怪獸電力公司」的毛怪、「玩具總動員」的勞蘇（熊抱哥）。尖沙咀海港城打造獨角獸樂園，18隻獨角獸散落在6組幻彩閃亮聖誕樹間。

別出心裁來真的，是香港宜家家居，今年開賣真的大聖誕樹，是高達1.5至2公尺的高加索冷杉聖誕樹，說是原價999元（港元，下同，約128美元） 至1299元，全部割價至50元一棵，兩小時內貨架清空，去晚的人只看到一堆冷杉針葉，結果香港就有了節前鬧市扛著真聖誕樹走的奇景。

聖誕節不只有打卡聖誕樹，還有賞雪的歡樂。但香港哪來雪下，往年都是弄點人造化學飛絮，飄在空中仿雪，今年連真雪也有了。香港海洋公園今年首度設置雪地遊玩設施「冬雪世界」，讓遊人砌雪人、滑三公尺高真雪雪梯，香港算是有個真的白色世界。提前開放數日來，據說反應熱烈。

除了真樹真雪，今年香港還把北極圈聖誕老人村也搬來。香港一商場與芬蘭聖誕老人村合作，仿照當地場景搭建聖誕老人辦公室、聖誕老人郵局，還有正宗聖誕老人駕滿載禮物的鹿車劃過夜空，那就真假難分，有點如夢似幻了。