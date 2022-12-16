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澳門再鬆綁 入境改為5天居家隔離

記者陳政錄／北京即時報導
在鬆綁嚴格的防疫政策後，中國入境隔離需求也屢傳將要放寬。（中新社）
在鬆綁嚴格的防疫政策後，中國入境隔離需求也屢傳將要放寬。（中新社）

中國對入境人士現行的「5天集中隔離+3天居家隔離」措施，近期屢傳放寬訊息。據澳門市政府今天公告，自17日零時起，優化對香港、台灣和外國入境澳門特別行政區的人士的防疫措施，改為「5天居家隔離醫學觀察及3天離境限制」。

據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公告，因應疫情及配合中國國務院新冠肺炎防控聯防聯控機制「新十條」，在繼續和內地（中國）對入境人士實施「5+3」防控措施保持一致的前提下，自2022年12月17日零時起，優化由香港、台灣和外國入境澳門的人士的防疫措施。

據規定，入境澳門的防疫隔離要求，將由5天集中隔離醫學觀察及3天居家隔離醫學觀察措施，改為5天居家隔離醫學觀察及3天離境限制。

事實上，在中國近期調整嚴格的防疫措施後，對入境人士的隔離要求就屢傳放寬訊息，並出現如12月19日起改為「2+3」，明年1月9日起改「0+3」的傳聞，但均未獲官方證實。

不過，在實際執行上，繼成都的入境隔離酒店，於上周末起陸續公告入境隔離者，隔離天數改為「5+0」，即入住隔離酒點滿五天就可自行離開後，據13日剛從台灣入境北京的台商透露，他也於16日上午收到北京隔離酒店的通知，隔離天數已經改為「5+0」，住滿五天後回家不再需要社區居委會安排車輛接送，也可以自由活動。

澳門 醫學 防疫

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