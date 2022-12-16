跳海、求死… 香港地產標題黨賣慘求生

香港低迷已久的地產行業再度活躍，地產店鋪的櫥窗積極推銷樓盤。（中新社）

防疫 措施一再放寬，經濟復甦，恒指從最低點反彈5000點，樓股重生。疫下香港 邁向穩步復常，低迷已久的地產行業再度活躍，各區地產店鋪的櫥窗內標題黨湧現，積極推銷樓盤。不少「有創意」的廣告標語，「業主求死」、「心力交瘁」，只求「賣樓消愁」。

大公報報導，業內人士直指，貼出誇張、趣味廣告，人人賣慘，其實不是人人都這樣慘，只是希望出貨，帶旺市場。

多區地產店鋪櫥窗內的標語十分吸睛，其中大圍道1張賣樓標語用「咬牙切齒」的990萬港元（約115.7萬美元），出售1間逾500平方呎的單位；馬鞍山中心1間地產鋪則貼上「跳海都唔掂（跳海都無解）」、「呢間任鋤（這間任你砍價）」的誇張句語。此外，元朗鳳翔路的地產鋪外貼有「跌市揀優質，復常等增值」等創意標語；在元朗另一邊，新時代中城的另一間地鋪門外亦貼上有趣標語，「心力交瘁」、「業主包頭」等並附上可愛圖案。

港島的鴨脷洲海怡半島廣場的地產店鋪門外，亦以「業主求死」、「賣樓求服」的大字標題賣廣告；太古城1地產店鋪的櫥窗外，分別貼有「淚如泉湧」、「股樓兩亡」、「賣樓消愁」的標題廣告，該店經理直指相關標語好溫和。

鴨脷洲海怡半島廣場中原地產區域營業董事王昭康指，一般用上該類「出位」字眼的業主都是趕着賣樓，加上地產代理協助，能快速賣出的機會的確較一般樓盤為高。「業主求死」的意思是指業主意志堅定。元朗新時代中城的中原地產高級分行經理蘇家誠亦指，樓市近月確有明顯起伏，所以創作一些「到肉」的標語，加上常見的圖案相信會較吸睛。