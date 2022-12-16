新屆港區人代出爐 15人連任 票王霍啟剛仕途看漲

知名港商霍啟剛（右）榮登票王，仕途看好，左為妻子郭晶晶。（取材自微博）

第14屆港區人大代表選舉昨日舉行，選出36名代表，其中，成功連任的67歲香港 科技大學校長朱葉玉如獲得1254票成為「票后」，而首次參選的43歲立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛則以1248票成為「票王」。

綜合港媒報導，本屆朱葉玉如、凌友詩、李慧琼、鄺美雲等15人全數成功連任，另新增21張新面孔。當選人來自社會各階層、各行業，包括工商、金融、科創、法律、會計、醫衛、體育、婦女……等多個範疇。有政界人士表示，今屆當選的港區全國人大代表，走向年輕化、專業化，背景更多元化。

第14屆港區人大代表選舉15日舉行，選出36名代表。 （新華社）

另外，霍啟剛以高票當選也惹人關注。霍啟剛現年43歲，爺爺是已故知名商人霍英東。霍啟剛當選立法會議員後，他與妻子跳水皇后郭晶晶不時公開露面，其言行頗獲好評，仕途看好。

今屆候選人中，有6名曾出戰去年立法會選舉選委會界別，分析兩次選舉的得票率，立法會議員梁美芬的得票率有下跌。她在去年選舉取得1348票，得票率約94%，在今次選舉得1190票，得票率約93%。

未來，全國人民代表大會的重要工作，包括支持中共20大 所制定的大政方針，同時為「一國兩制」的全面準確實踐和特區的良政善治貢獻力量，故對港區全國人大代表的學識、魄力和能力有更嚴格的要求。今次當選的眾人在愛國陣營中擁有威望，更具備參政議政能力，也更能團結愛國力量。

第14屆港區人大代表選舉會議昨日在香港舉行第二次全體會議，採用無記名投票 的方式，差額選舉香港第14屆全國人大代表。全國人大常委會祕書長楊振武出席會議並講話，選舉會議主席團常務主席李家超主持會議。共有1273位選舉會議成員出席會議。