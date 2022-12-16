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港師操守指引 嚴重違規終身釘牌 首列停牌3年後可註冊

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港教育局昨日公布《教師專業操守指引》，具體規範、列明「紅線」，要求教師恪守法治，自覺維護國家安全和社會秩序，培養學生正確的國家觀念。《指引》歸納8項教師應有的專業操守準則，並羅列11宗被教育局釘牌（取消註冊）、發譴責信或警告信的個案。當局也首度訂明「釘牌」教師在三年後可重新申請註冊，教育局長蔡若蓮強調，嚴重專業失當的教師會被「終身停牌」，以保障學生福祉、守護教育專業。

香港教師專業操守準則 資料來源：大公報
香港教師專業操守準則 資料來源：大公報

綜合港媒報導，教育局昨推出《教師專業操守指引》，列出不涉刑事而被釘牌個案，包括用失實通識教材、向女學生傳性相關露骨內容的信息等；亦有教師曾因在社交平台發布僅朋友可閱的「大量粗言穢語和侮辱他人的言論」而收譴責信。

若教師涉及專業失當或違法行為，學校應按照《指引》處理，教育局會視其嚴重性，決定是否取消註冊。教育局長蔡若蓮稱，教師勿以為社交平台是私人空間，其實很多人看到。她稱指引為保障學生福祉、守護教育專業而訂立，認為並非要求教師「飛天遁地」，「不是要做聖人，其實大部分要求你都做到」。

蔡若蓮昨稱，有別於以往教師「釘牌」不設年期，如教師因能力或專業知識不足而被「釘牌」，一般可於三年後提供具體證明，讓常任祕書長重新考慮其註冊。

《指引》要求教師須自覺維護國家安全及公眾利益，倘發現校內有潛在的違法違規活動，教師須向學校管理層，甚至警方舉報。被問到會否鼓吹舉報文化，蔡若蓮以學生涉嫌藏毒為例，強調教師「舉報旨在保護學生，不舉報才是害學生。

此外，涉教師失德的投訴於2019年反修例運動起湧現，截至今年6月，7名教師被釘牌，56人收譴責信、67人收警告信。陳老師（化名）今年5月接到教育局的警告信，隨即不被原校續約，及後他嘗試申請其他學校教席，其他學校一律不願聘任，他稱自己不涉違法行為，然而處境與被釘牌無異，「從小到大，在港任教師的夢想如同化為烏有」，稱計畫移民英國再續教師夢。

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