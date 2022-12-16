冒前女友洩私隱 香港首宗「起底男」判囚8個月

香港修例打擊「起底」，首宗被控違例的男子，因「起底」前女友被控7項罪名，15日被判入獄8個月，成為香港修例後首宗案例。圖為香港街頭一景。（香港中通社）

香港 修例打擊「起底」，新的《私隱條例》生效後，首宗被控違例的男子，因「起底」前女友被控7項罪名，15日被判入獄8個月，成為香港修例後首宗案例。

「起底」也被稱為人肉搜索，是指查出對方個人資料或相片等私隱資訊後公諸於世，用作「網路公審」。香港近年來的社會運動中，曾有針對執法人員的「起底」行為，港府在去年著手修訂《私隱條例》，將「起底」起底行為刑事化，一度引起互聯網各界及網民憂慮損害言論自由及賦予執法人員過大權力，而新的條例去年10月在香港生效，民間俗稱「反起底法」。

首例判刑的案件中，27歲的被告何牧華去年10月與女友分手後，先後將對方的個人資料，包括姓名、相片、住址、私人電話號碼、公司名稱及職業等，放到四個社交媒體平台，並在當中三個平台冒認對方開設帳戶，聲稱歡迎其他人到事主的住址找她。

被告今年6月被控違反《私隱條例》後拘捕，他早前已承認7項罪行，在沙田裁判法院被判入獄8個月。署理主任裁判官張志偉判刑時說，被告對事主造成嚴重的心理創傷，更對事主的家人造成困擾，即使被告有悔意，但考慮到案件嚴重性，判囚是在所難免。今次以12個月作量刑起點，被告認罪，獲扣減三分一刑罰，判監8個月。

香港私隱專員公署歡迎裁決，提醒市民應透過合法途徑處理糾紛。公署又說，新法例生效以來，已就10宗個案作出拘捕。

香港個人資料私隱專員公署刑事調查組高級個人資料主任盧廸凡說，裁決突顯「起底」罪行可以監禁，又表示截至上月底，署方就「起底案件」共進行109宗指名調查及10宗拘捕行動。