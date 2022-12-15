我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

教師專業操守指引推出 嚴重個案會列明停牌年期

香港新聞組／香港15日電
教育局公布《教師專業操守指引》，提到教師要培養學生正確的國家觀念。（取材自香港電台）
教育局公布《教師專業操守指引》，提到教師要培養學生正確的國家觀念。（取材自香港電台）

香港教育局公布《教師專業操守指引》，說明教師應有的專業操守及行為規範。指引提到就極嚴重的違反專業操守個案，教育局會取消涉事教師的註冊，而對嚴重但未至於終身停牌的個案，教育局會在取消其教師註冊的函件訂明停牌年期，在若干時間內，例如3年，一般不會再考慮其註冊申請。至於屬嚴重專業失當的個案，會被「終身停牌」，不得重新註冊。

指引亦列出教育專業操守及行為準則，提到教師要正確理解國家《憲法》、《基本法》和《香港國安法》，培養學生正確的國家觀念。

指引具體提到，教師「應該」和「不應該」做的行為，包括應該讓學生立足香港，關心祖國，放眼世界；自覺維護國家安全、社會秩序及公眾利益，積極支持及推廣國民教育。

教師不應該組織、策劃、實施或參與違反《基本法》、《香港國安法》或任何香港法律的活動、鼓吹違反社會秩序的言論，向學生傳遞或宣揚違法違規、違反社會秩序的訊息和言論，直接或間接煽惑或促使學生進行違法違規、違反社會秩序的活動，亦不應該縱容校園內任何潛在違法違規的活動。

教育局發言人說，局方在制訂《指引》時，除審慎考慮香港教育體系的實際情況和現行法例，亦參考教師專業發展相關文件，以及不同國家和地區的教師專業標準，從而歸納出八項教師專業操守準則。《指引》亦載列處理教師涉嫌違反專業操守的機制及一些個案例子。

教育局又指，學校管治機構可參考《指引》，訂定員工行為管理措施和專業發展計劃，以及表揚優秀教師。如有教師涉及專業失當或違法行為，學校可參考《指引》跟進處理。

教育局 香港

上一則

中國專家示警：未來1至2個月將迎來一波疫情流行高峰

下一則

新一屆港區人大誕生 朱葉玉如獲1254票成票后

延伸閱讀

港府：逐步終止或遷離香港公司 一直維持3%

港府：逐步終止或遷離香港公司 一直維持3%
港旅遊開大門 估日迎2000客 較現時增52倍

港旅遊開大門 估日迎2000客 較現時增52倍
市府將增800特殊兒童早教名額

市府將增800特殊兒童早教名額
香港明起旅客赴澳門與中國 不再於口岸核酸檢測

香港明起旅客赴澳門與中國 不再於口岸核酸檢測

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
富力集團總裁張力。（取材自南方+）

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

2022-12-12 21:49
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃