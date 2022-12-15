教師專業操守指引推出 嚴重個案會列明停牌年期

教育局公布《教師專業操守指引》，提到教師要培養學生正確的國家觀念。（取材自香港電台）

香港教育局 公布《教師專業操守指引》，說明教師應有的專業操守及行為規範。指引提到就極嚴重的違反專業操守個案，教育局會取消涉事教師的註冊，而對嚴重但未至於終身停牌的個案，教育局會在取消其教師註冊的函件訂明停牌年期，在若干時間內，例如3年，一般不會再考慮其註冊申請。至於屬嚴重專業失當的個案，會被「終身停牌」，不得重新註冊。

指引亦列出教育專業操守及行為準則，提到教師要正確理解國家《憲法》、《基本法》和《香港國安法》，培養學生正確的國家觀念。

指引具體提到，教師「應該」和「不應該」做的行為，包括應該讓學生立足香港，關心祖國，放眼世界；自覺維護國家安全、社會秩序及公眾利益，積極支持及推廣國民教育。

教師不應該組織、策劃、實施或參與違反《基本法》、《香港國安法》或任何香港法律的活動、鼓吹違反社會秩序的言論，向學生傳遞或宣揚違法違規、違反社會秩序的訊息和言論，直接或間接煽惑或促使學生進行違法違規、違反社會秩序的活動，亦不應該縱容校園內任何潛在違法違規的活動。

教育局發言人說，局方在制訂《指引》時，除審慎考慮香港教育體系的實際情況和現行法例，亦參考教師專業發展相關文件，以及不同國家和地區的教師專業標準，從而歸納出八項教師專業操守準則。《指引》亦載列處理教師涉嫌違反專業操守的機制及一些個案例子。

教育局又指，學校管治機構可參考《指引》，訂定員工行為管理措施和專業發展計劃，以及表揚優秀教師。如有教師涉及專業失當或違法行為，學校可參考《指引》跟進處理。