香港反修例6000被捕者 數周內決定是否檢控

因反修例被捕但暫未被控者，香港保安局將於數周內決定是否檢控，但涉理大衝突的逾千人除外。圖為反送中警民衝突後，理大校園內的標語。（路透）

立法會昨日舉行前廳交流會，多名出席議員透露，保安局長鄧炳強在會上交代因反修例運動被捕但暫未被控者，將於數周內決定是否檢控，涉約6000人，但涉理大衝突的逾千人除外。議員引述警務處長蕭澤頤表示做法將有助社會復和，對於餘下未有檢控決定的逾千人，他認為應最遲明年中決定。

明報報導，警方期望明年1、2月內完成處理較不複雜案件，料大部分「擱置調查」，消息人士強調不等於「放生」被捕者，如果出現新證據，不排除重啟調查。保安局前局長黎棟國稱，案發已久，認為作出決定「從任何角度都是好事」。法律學者楊艾文亦認為運動至今近4年，理應清楚有否足夠證據起訴，強調要考慮現在起訴是否符合公眾利益。

據報導，根據警方數字，截至今年10月31日，警方於各場示威共拘捕1萬279人，其中2915人已經完成或正經司法程序處理，其餘7364人暫未起訴。

報導稱，議員狄志遠及張欣宇引述鄧炳強昨在前廳交流會表示，反修例運動被捕但暫未被控者有約7000人，當中涉理大衝突的逾千人因案件較複雜，需時調查；其餘約6000人，當局將於明年初決定是否檢控。

報導指出，張欣宇引述鄧炳強稱，警務處正檢視案件，會在數星期內通知當事人檢控與否，至於當中有幾多人會被檢控要基於檢視結果。狄志遠引述與會的警務處長蕭澤頤稱，6000人當中大部分個案性質輕微，將寬鬆處理，惟蕭未有提及具體數字，亦沒有明言是否不起訴。他認為做法將有助社會復和，但當局應更早下此決定，對於餘下未有檢控決定的逾千人，他認為應最遲明年中決定。

報導說，港大法律學院教授楊艾文稱當局決定合適，強調要考慮現在起訴是否仍然符合公眾利益，認為警方應考慮警誡、簽保守行為等做法。他說，大批反修例案件加上新冠疫情 等因素，令法庭程序嚴重延誤，倘當局決定將逾7000宗案件轉離司法系統，是最合理的做法。