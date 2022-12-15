Google拒置頂正確國歌 港府擬修例糾正

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 立法會昨日舉行第五次「前廳交流會」。會上，多名議員關注Google 拒絕將正確國歌在搜尋結果置頂問題。保安局局長鄧炳強昨日表示，會用盡一切方法要求對方糾正錯誤。有議員則透露，港府正研究循立法或修改法例方式，處理Google拒絕將正確國歌在搜尋結果置頂的問題。

文匯報報導，政務司副司長卓永興昨日率領保安局局長鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟等官員出席「前廳交流會」，分六組討論了約一個半小時。

卓永興指出，這是一次新嘗試，有兩位局長帶同常任祕書長、副局長、政治助理和轄下部門首長等共十多人，與近60位議員討論。

他表示，是次交流會討論的範圍，包括處理免遣返 聲請、18區關愛隊、消防安全、青年發展藍圖、打擊騙案，以及婦女事務，也有議員就「簡約公屋」、打擊衛生黑點和如何提升施政績效等問題提出詢問和意見。

被問及Google拒絕港府要求，將正確國歌在搜尋結果置頂一事，鄧炳強表示，今次事件涉及大是大非的問題，「錯誤的東西，無論說多少次都是錯誤。」由於關乎國家尊嚴，港府必定會再去信Google跟進，又強調會用盡一切方法糾正錯誤。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，所有在港經營的企業都必須遵守香港法律及香港國安法。Google在得悉問題至今仍一再拖延處理，既不尊重香港法律，亦不尊重中國。她要求港府用盡一切可行方法促使Google處理問題，包括立法規管網上發放假資訊，就網上不實、虛假資訊等違反行為予以嚴加懲處或要求下架。

除了Google外，葛珮帆指出，目前網上有不少平台，仍存有「港獨」歌曲，故自己在會上再度促請保安局與其他部門，加緊網上巡邏，一旦發現搜尋引擎或網站有「港獨」歌曲，就應立即出信嚴正交涉，要求對方糾正並將之下架。