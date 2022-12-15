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紓解人力荒 港明年Q2輸入3000護理員 審批減至2月

香港新聞組／香港15日電
香港將於明年第二季推出「院舍輸入護理員特別計畫」，尤其是安老院及殘疾人士院舍人手短缺，須額外輸入護理員紓解。（中新社資料照片）
香港將於明年第二季推出「院舍輸入護理員特別計畫」，尤其是安老院及殘疾人士院舍人手短缺，須額外輸入護理員紓解。（中新社資料照片）

香港的新冠疫情近日反彈，院舍再次成為重災區，更凸顯護理員短缺的老大難問題。港府昨日宣布，將於明年第二季推出「院舍輸入護理員特別計畫」，取代現有透過「補充勞工計畫」請「內勞」，名額增至7000個，審批時間由平均5個月減至2個月，並適用於私營院舍及津助院舍。

據港媒報導，醫療院舍雖然叫好，但工會批評此舉有架空勞工顧問委員會之嫌，同時更為未來大量輸入外勞「開路」，憂慮「缺口」一開，長遠影響本地從業員沒活幹。

文匯報報導，日前有安老院舍表示護理員職務繁瑣，疫下難請本地員工，若按舊有途徑輸入「內勞」動輒需時八、九個月，遠水難救近火。院方指目前輸入「內勞」的配套不足。該院有「內勞」染疫後，遲遲未獲港府安排入住隔離中心，又無法回宿舍，怕傳染同工，惟有在院舍天台搭帳篷自我隔離，遇上近日寒流襲港，可謂苦不堪言。

為舒緩香港安老及殘疾人士院舍長期缺乏人手的問題，行政長官會同行政會議昨日通過推出「院舍輸入護理員特別計畫」，總名額上限為7000人，首階段目標輸入約3000人，並放寬本地雇員與輸入外勞的比例至一比一或二比一。

勞工及福利局表示，目前全港有約4000名輸入護理員，另有約1萬1700名本地護理員。根據近年的調查，大部分院舍長期出現近16%人手短缺，局方估算，未來三年香港合共將需要約4500名新增護理員人手，故推出今次特別計畫，旨在透過彈性方式輸入護理員，以解決本地人手短缺問題。

港府會成立由社署署長擔任主席的跨部門聯絡小組，成員包括勞福局、社署及勞工處代表，以先到先得的方式審批院舍提交的申請。社署署長會在考慮小組提供的意見後，就每宗申請作出決定。

大埔老人院院院長方桂芳承認，護理員的工作性質吃力不討好，疫情下本地求職者更加抗拒任職院舍，社署規定每間安老院舍每更需符合一定人手比例，無奈下，她決定引入內地護理員以紓解人手荒，可惜申請起來大費周章。

她最終申請到16名內地護理員到港，加上本地員工，勉強可應付需求，惟她指出內地護理員的工作時效僅2年，約滿後又需重新申請。她希望「特別計畫」能簡化程序，以提升院舍服務質素。

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