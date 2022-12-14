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港石屋藏千彈頭 3野戰迷還押逾2年超刑期獲釋

香港新聞組╱香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港3名青年2020年涉於小西灣龍躍徑一間棄置石屋藏有共1027枚彈頭及彈殼，他們承認無牌管有槍械或彈藥等共6罪，昨在高院判刑。

明報報導，辯方求情時指出，被告喜愛野戰，沒有違法意圖；法官張慧玲判刑時稱控罪嚴重，惟考慮被告只是收藏涉案槍械及彈藥，沒有意圖參與違法行為，終判處3人監禁16至32個月不等。法官指，考慮到各被告已被還押逾2年超過刑期，頒令3人即時獲釋。

據報導，3名被告依次為香港高等教育科技學院學生蔡康橋（25歲，現年，下同）、香港知專設計學院學生鍾浩軒（26歲）、咖啡店職員林嘉勤（25歲）。蔡被控無牌管有彈藥、管有炸藥兩罪；鍾被控無牌管有彈藥、槍械，及將槍械交予無牌照的人管有共3罪；林被控一項無牌管有槍械罪。

3人分別被判囚2年8個月、22個月及16個月；惟3人的還押日數已多於刑期，因此即時釋放。

案發於2020年3月26日，警方突擊搜查小西灣龍躍徑一間棄置石屋，拘捕3名被告。警方於屋內搜出一發可發射的子彈、共1027枚彈頭及彈殼、8枚炮仗等。警方其後在蔡康橋的住所找到有關自製槍的筆記、軍事書本等，並從其手機中搜出涉案石屋的相片，部分攝於2018年或之前。

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