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理大衝突 4人判囚2入教導所 最高判4年5個月

香港新聞組╱香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年11月反修例風波期間，大批示威者占領香港理工大學，6名男女從校園突圍後，在香港科學館內遭警方圍捕。區域法院早前裁定6人暴動罪成，暫委法官黃士翔13日判2名被告入教導所，其餘4人分別判囚4年2個月至4年5個月。

綜合港媒報導，本案是首宗涉及在理大校園衝突的案件，案發時介乎15至20歲的5男1女被告，被控2019年11月17至18日於尖沙咀暢運道與科學館道一帶參與暴動。

法官黃士翔昨日判刑時指，雖然沒有證據證明6名被告為帶領或主要角色，而案件控罪只涉兩日，但法庭需要考慮暴動的前因後果，認為暴動規模大、影響紅隧交通以致香港市民的生活等，他們留在理大會壯大暴動者的聲勢，以及感染其他人繼續前往理大延續暴動。

本案6名被告依次為陳俊邦（現年23歲）、陳頌欣（19歲）、郭添明（22歲）、羅健洋（18歲）、李日朗（23歲）以及袁太林（23歲）。

法官表示，雖然沒有證據證明本案被告有領導角色，而除了第五被告李日朗外，亦沒證據顯示其他人涉暴力行為，但他們選擇留在理大內，是為壯大暴動者的聲勢，鼓動了其他人繼續前往理大。若然沒有其他人加入，暴動不會歷時如此長，亦不會構成如此深遠的影響，遂判陳俊邦、郭添明及袁太林監禁50個月，李日朗因手持玻璃樽判監53個月，其餘兩名案發時15歲及16歲的被告羅健洋和陳頌欣被判入教導所。

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