港旅遊開大門 估日迎2000客 較現時增52倍

香港取消「黃碼」及「安心碼」，大大提高旅客訪港意願。(中通社)

香港 取消「黃碼」及「安心碼」，大大提高旅客訪港意願，旅遊業欣喜見到港府打開旅遊大門，認為措施有助吸引旅客在聖誕、新年旺季赴港，料聖誕及新年假期每日有2000名旅客抵港，較現時大增近52倍。

文匯報報導，特區政府上月實施「團進團出」，讓持有「黃碼」的入境旅行團旅客可按行程進入特定餐飲處所用膳。旅遊業議會總幹事楊淑芬指出，「團進團出」下旅行團入境安排的參與食肆有限，較難吸引旅客赴港品嘗地道美食 ，故自實施以來僅吸引約1000名旅客來港，平均每日只有38人，成效不算大。

她認為，取消「黃碼」限制將大大增加旅客訪港意願，惟目前入境人士仍要做兩次核酸檢測 ，對自由行旅客造成不便，期望特區政府盡快放寬。

旅發局主席彭耀佳對取消「黃碼」表示熱烈歡迎，形容此舉標誌香港的旅遊大門已對外打開，「旅客只須符合疫苗接種及檢測要求，即可一如既往，盡情享受香港的多元美食和精采體驗，大大提高旅客的訪港意願。」旅發局正密鑼緊鼓啟動大型宣傳計畫，展示香港熱切歡迎旅客重臨，同時主動出擊吸引旅客來港，推動香港旅遊業復甦。

吉安旅運有限公司董事總經理黃志偉表示，旅行社明年1月至2月即有團抵港，可即時受惠，現時訪港三天兩夜團的團費約1600港元至1800港元(約206至232美元)，相信有下調空間，「因為不用再跟代理商討『團進團出』安排而可自由安排食肆，節省一些成本，團費可下調。」

香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，港府採納業界意見取消「黃碼」限制，做法果斷，但相信聖誕檔期不會明顯受惠，「一般優閒旅遊大約一個月前安排行程，相信國際旅客早已定好聖誕行程，業界對一個月後訪港旅客數目明顯上升持樂觀態度。」