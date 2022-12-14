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黃碼、安心碼同撤 入境無疫均獲藍碼 抵港變相0+0

香港新聞組╱香港14日電
有鑑於內地防疫放寬，香港宣布自14日起，入境旅客只要陰性，可以進入餐廳。圖為香港市民13日在商場購物。(中新社)
有鑑於內地防疫放寬，香港宣布自14日起，入境旅客只要陰性，可以進入餐廳。圖為香港市民13日在商場購物。(中新社)

香港復常路再邁進重要一步。香港特區政府昨日宣布，市民今日起進入場所不需再掃「安心出行」二維碼，但進入食肆等處所仍要出示「疫苗通行證」或針卡；抵港者的「黃碼」也被撤銷，等同變相實施「0+0」，確診者的「紅碼」則維持；其次是減少強檢、免除確診者戴手環，以及撤銷往內地、澳門的檢測待行安排。

文匯報報導，特首李家超昨日早上在行政會議前會見傳媒時宣布，市民由今日開始不需要再掃「安心出行」，僅部分指定處所如食肆等會保留使用「疫苗通行證」，同時會取消「黃碼」的安排，包括入境人士在內，所有無確診者均為「藍碼」，可以參與正常的活動。

醫務衛生局局長盧寵茂解釋，仍保留「疫苗通行證」只為鼓勵市民打針，特別是「一老一幼」。有防疫專家認為，措施符合公眾期望，「疫苗通行證」目前仍有必要維持。

盧寵茂指出，最近香港確診個案確實有上升，本周比上周上升逾40%，絕大部分為本地個案；死亡個案較上周升49.5%。但確診宗數似乎已進入平台期，特別是大廈污水監測，近日有稍為回落跡象，再加上經醫護界的努力，公營醫療緊急及非緊急服務未受重大影響。

報導指出，市民今日起進入指定處所不再需要掃「安心出行」二維碼，但食肆、戲院等指定處所保留掃描「疫苗通行證」要求。盧寵茂解釋，「疫苗通行證」可以保護未接種人士，特別是長者及幼童，希望他們不會進入一些高風險地方。

報導稱，大廈的強檢公告亦會逐步減少，醫務衛生局昨晚公布縮小核酸檢測的對象範圍，除減少向住宅大廈發出強制檢測公告，也豁免3歲以下的幼童進行強制檢測。定期核酸檢測的對象範圍，只會適用於高危群組，即醫管局員工，以及安老院和殘疾人士院舍員工。

醫管局行政總裁高拔陞表示，因應新的防疫措施，今日起市民進入公立醫院不用再掃「安心出行」二維碼，公立醫院亦會檢視探病安排。冬季流感高峰期，內科病床使用率達107%，目前公立醫院維持正常服務。

香港防疫新安排 資料來源：文匯報
香港防疫新安排 資料來源：文匯報

疫苗 檢測 香港

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