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港媒：白紙運動廣州拘3人 有人被控尋釁滋事

中央社／台北14日電
中國「白紙運動」上月在各地延燒。（美聯社）
中國「白紙運動」上月在各地延燒。（美聯社）

中國上月底爆發反封控的「白紙運動」，港媒報導，廣州警方本月初上門帶走數十名參與者，其中3人仍未獲釋，有人被指控尋釁滋事，辦案人員拷問「是否收錢舉白紙」等。

據港媒報導，11月27日晚有民眾在廣州市海珠廣場響應「白紙運動」，12月4至5日數十名曾到過海珠廣場的年輕人被帶走，其中不少是公益人士、藝術工作者等，大部分扣留1天後獲釋，目前有3人被立案。

報導表示，其中一名仍被拘留的是25歲公益青年楊紫荊，又名「點心」。知情人士稱，本月4日晚上一名便衣到她住所調查，之後闖入10多名警察和便衣表明來意指出，與海珠廣場事件有關。警察帶走楊紫荊住處的電子設備，至今還被扣留在廣州越秀區北京路派出所。

楊紫荊母親高女士向明報表示，日前她與律師分別到派出所，也無法會見女兒，只送進了1件毛衣。據她取得的拘留通知書，女兒涉尋釁滋事罪。

楊母表示：「我說我想了解案情，民警說不能。律師要求會見也不能見，具體誰辦案也不說。」

楊母又指，拘留通知書上註明，女兒已被關押在看守所，但事實上女兒仍在派出所，超過拘留後及時送看守所的法定期限，民警說因疫情，還要等幾天才送女兒往看守所。律師日前申請取保候審，但公安局9日回覆指「不符合相關條件」。

報導引述不願具名的律師界人士指出，公安有權拘留30天，檢察院可在之後7天內批准逮捕，「若走到批捕這步，就很難放人，入罪的可能性很高」。

報導表示，有知情人士說，有被帶走問話的廣州青年表示，辦案人員問話的內容主要涉及「是不是境外勢力、NGO（非政府組織），是不是收錢舉白紙，顯然他們不相信這是自發的行動」。警方還根據被調查人的手機電腦通話紀錄，找更多人問話。

報導又表示，11月27日北京亮馬河畔集會後2天，當地警方也陸續上門找人問話。有參與當晚集會的女生表示，第2天已有公安敲門了解情況，詢問有沒有組織者、誰通知她去。

該女生表示，當晚大家一開始是喊口號、擺放鮮花等，後因警方驅散變成了邊遊行邊喊口號、唱歌等，整體氣氛較輕鬆，警察也只站在旁邊，未發生激烈衝突。

該女生說，從身邊情況看，北京警方筆錄問話的態度較溫和，料與現場氛圍有關。

一名協助被拘人士的律師表示，收到過包括行政拘留、刑事拘留的諮詢，多來自京滬穗。據對方提供的拘留通知書，上海也有青年被以尋釁滋事罪拘留。

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