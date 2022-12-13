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Google拒正確國歌置頂 保安局：匪夷所思 港人不會接受

香港新聞組／香港13日電
Google沒把正確國歌置頂，香港保安局局長鄧炳強表示港人不會接受。（中通社）
Google沒把正確國歌置頂，香港保安局局長鄧炳強表示港人不會接受。（中通社）

香港運動員近來海外出賽，接連發生主辦單位播錯國歌的事情，特區政府早前要求Google在用戶搜尋國歌時，將「義勇軍進行曲」「置頂」。保安局長鄧炳強昨日指有關要求遭Google拒絕，對方「推說」搜尋結果按演算法得出，無法自行決定，鄧炳強對此表示匪夷所思，強調港人不會接受，特區政府將使用一切方法更正。

明報報導，鄧炳強指「眾所周知」只要付錢買廣告，就可以在Google將信息放在相對高的位置，又稱Google早前表明會遵守歐盟法院指示，將明顯不準確的搜尋結果刪除，質疑是否「雙重標準」。他表示，有關案件仍由警方有組織罪案及三合會調查科調查，現階段沒有證據證明香港相關的運動員及職員涉及錯播國歌事件。

據報導，目前在Google搜尋引擎輸入「香港國歌」時，排名較前的結果為「願榮光歸香港」。創新科技及工業局稱，沒有就要求將國歌的正確資訊置頂一事，向相關互聯網搜尋器服務供應商付費。

報導稱，鄧炳強昨出席撲滅罪行委員會會議後，被問到Google以及其他搜尋器有否按保安局要求將正確國歌置頂。他稱「眾所周知，只要向Google付錢賣廣告，就可以將你想別人看到的信息放在相對高的位置」。他反問Google：「是否欠香港市民一個交代呢？」

報導表示，鄧炳強指香港的國歌只有「義勇軍進行曲」一首，搜尋結果顯示了與2019年「黑暴」有關歌曲，事件令人非常遺憾，亦「傷害了香港市民的感情」。

據報導，對於有否接獲政府要求及會否相應調整搜尋結果，Google回覆稱，從不會越過演算法自行決定一個網站或影片在搜尋結果的位置，相反，自動排名系統會按不同因素決定排名，例如關鍵字、查詢動機、相關程度、內容的質素、網頁的使用度以及個人化的搜尋設定。

報導說，Google提到，為了維護公司提供最大限度的資訊存取的承諾，Google不會移除網路搜尋結果，只會移除涉及兒童色情、披露個人資料的內容、垃圾郵件、按網頁持有人主動要求及合理法律要求而移除內容。

Google 香港 運動員

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