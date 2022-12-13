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港馬拉松增參賽名額至3.7萬 成超級千金先生／小姐 獎金加10倍

香港新聞組／香港13日電
第25屆渣打香港馬拉松將於明年2月12日舉辦。（中通社）
第25屆渣打香港馬拉松將於明年2月12日舉辦。（中通社）

第25屆渣打香港馬拉松將於明年2月12日舉行，馬拉松籌委會12日公布，參賽名額將由原本2.5萬個增加至3.7萬個，新增名額將分配予後補名單，雖然名額增加，但人數僅約疫前一半；此外，獎金也將加碼10倍。

中通社報導，馬拉松分為全馬、半馬、10公里賽事，均沿用傳統路線，全馬、半馬繼續由尖沙咀彌敦道出發，10公里賽事以東區走廊為起點，全部以維園作為終點；亦會邀請海外菁英跑手參加。　　

各個組別後補名單中的跑手於當天下午收到電郵通知，收到通知的跑手須於16日或之前繳款確認。　　

此外，本屆獎金將加碼，所有於3小時、3小時30分內完成全馬的香港永久性居民男女挑戰組跑手，均可獲特別獎金1萬港元（約1286美元），成為超級千金先生／小姐，是原有獎勵10倍。　　

馬拉松籌委會表示，感謝特區政府及各方全力支持和積極協調，在社會復常的路上，讓更多海內外的跑手，可一同在這項國際盛事中創佳績。

另據大公報報導，所有參加賽事的跑手，必須遵守各項防疫措施，包括取得開賽前48小時內核酸陰性結果。

面對參賽人數「加碼」，香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德認為，以往最多曾經有7萬多人參加，現時只有3萬7000個名額，人數與推廣普及運動和大型競技比賽仍有距離，但明白防疫政策要平衡各方面，目前安排是合情合理。

馬拉松 香港 防疫

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