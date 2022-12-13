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港傳最快下月初返內地免檢疫 緊急、公務、商務有望本月先行　

香港新聞組／香港13日電
隨著聖誕節臨近，香港海洋公園舉辦「聖誕全城HOHOHO」活動，公園化身成芬蘭聖誕小鎮，迎接賓客。圖為聖誕老人與海洋公園吉祥物威威等一起迎賓。（中新社）
隨著聖誕節臨近，香港海洋公園舉辦「聖誕全城HOHOHO」活動，公園化身成芬蘭聖誕小鎮，迎接賓客。圖為聖誕老人與海洋公園吉祥物威威等一起迎賓。（中新社）

內地防疫鬆綁後，香港社會關注何時可和內地免檢疫通關。廣東省衞健委相關部門透露，最快可在明年1月上旬實行；目前提出其中一個「吉日」是1月9日，據悉到時會採取「0+3」模式，即入境人士只須3天家居監察。此外，民建聯立法會議員陳恒鑌昨在社交媒體發文引述消息指，內地本月內有機會先對緊急、公務及商務開關。

但通關能否如期實施，這段時間的疫情始終是關鍵因素。港府指出，目前仍未掌握開關的確實日期。

 香港01報導， 內地調整抗疫政策之後，各地防疫措施鬆綁，令香港社會對與內地恢復通關充滿憧憬。上星期有網上圖片流出，看到原來一直「烏燈黑火」的福田口岸再度亮燈，聯檢大樓內外燈火通明，更添即將通關的猜測，但當局一直沒有正式公布，直至今日才傳出可能在明年1月9日通關的消息。

報導指，說起1月9日這個日子，也實在有點巧合。翻查資料，國務院副總理韓正今年3月接見港區人大代表時主動透露，中央原本已決定今年1月9日或10日與香港通關，只可惜在公布前幾天，香港開始爆第五波疫情，計畫被逼胎死腹中。今年1月9日通關不成，明年1月9日能否如願﹖一切只看疫情發展。

據報導全國人大常委譚耀宗最近也表示，希望過農曆新年前可以通關，讓市民回鄉。

民建聯立法會議員陳恒鑌昨日在Facebook撰文，引述消息指「內地本月有機會先對緊急、公務和商務開關」。他表示，暫時只知道措施很快會落實，但未知落實的確實時間和具體細節。至於何時會擴展至全面通關，他指其消息來源沒有提供。他說：「是『有關人士』，身分不便透露。除非有特別問題，不然這個月內很有機會成事。具體內容未知，只是讓大家知道開關有希望，高興一下。」

此外，澳門昨日起，進入公眾場所已毋須掃描場所碼，只剩四類場所仍須出示健康碼。

此外，據港媒報導，隨著聖誕節臨近，香港海洋公園即日起至明年1月2日期間，舉行「聖誕全城 HOHOHO 」，變身成為芬蘭聖誕小鎮，可感受歐陸聖誕市集的浪漫氛圍，亦可走入「冬雪世界」挑戰3米高真雪滑梯，聖誕老人亦會到場陪大家過聖誕。

「好『芬』聖誕小鎮」有不少聖誕主題的打卡景點，其中冬雪世界則是使用真雪打造，可以在3米高的滑雪梯滑下。「好『芬』聖誕小鎮」景點包括「遊寄聖誕」、「夢幻糖果屋」、「聖誕薑餅工房」以及「聖誕老人禮物基地」。另外，還有「閃亮聖誕派對」，會有聖誕老人到現場，以及「聖誕SING樂匯」、「冬雪世界」以及「歐陸聖誕市集」。此外，「聖誕全城HOHOHO」還會在不同餐廳提供主題美食，而「幻彩聖誕自助晚餐」則會在熊貓薈供應，入場者需要事先預約。

香港 疫情 防疫

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