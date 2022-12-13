港酒店高檔自助餐 聖誕爆到過年 價錢比疫前多5%至15%

香港逐步踏上復常之路，隨著聖誕節將至，不少餐廳開始以主題聖誕大餐吸客。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 逐步踏上復常之路，隨著聖誕節 將至，不少餐廳開始以主題聖誕大餐吸客。多間酒店的聖誕自助餐較疫前加價約5%至15%，但無礙市民消費意欲，不少高檔自助餐已經預約爆滿，部分餐廳的晚市自助餐預訂更是排到明年1月中旬。

大公報報導，餐飲業界形容市道開始復甦，市民更願意外出消費及用餐，預料聖誕期間餐飲業生意可回復至疫前七成；其中高檔食肆的生意額升幅較顯著。

自助餐是不少人的聖誕大餐首選，今年不少餐廳大搞主題聖誕大餐吸客，有聖誕德國小鎮、冬日歐陸列車，更設巨型聖誕樹供客人「打卡」，各餐廳因應不同價位，推出麵包蟹、香煎鴨肝等食材，還有聖誕必吃的火雞、聖誕樹頭蛋糕等。並因應節日加推聖誕老人駐場，派禮物討好小朋友。

不少酒店自助餐已經預約爆滿，包括半島酒店、香格里拉酒店、九龍海逸君綽酒店、荃灣西如心酒店等，其中半島酒店及JW萬豪酒店早於兩個月前已陸續接獲客人查詢，現時12月的晚市自助餐已滿座，就連明年元旦晚市亦已預約爆滿。

價格方面，大部分酒店自助餐都有加價，對比疫情 前的2019年，部分升幅約達5%至15%，以聖誕當日的酒店自助餐為例，半島酒店由2019年的1488元（港元，下同，約191美元） ，上升至今年的1688元，升幅約12%；黃金海岸酒店由2019年的778元及798元，升至今年的928元，升幅逾15%。

據報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，聖誕期間餐飲業基本上已回復疫情前七成，高端餐廳這個聖誕的預訂情況較為理想，其餘則普通。

此外，今年聖誕有四日連假，不少港人仍會選擇「宅度假」。有酒店業界表示，由於現時酒店房間充裕，整體價格保持平穩，聖誕假期酒店入住率估計有八成，而且不少酒店都推出「酒店＋餐飲」套票吸客。

報導指出，香港酒店業協會執行委員會陳覺威預期，聖誕假期酒店入住率估計有八成，當中七成入住率是一個月以上長租客，不少是移民後回港探親的人，本地宅度假客人約占三成。