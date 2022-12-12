香港東瀛遊：生意恢復3成 旅遊業需2年才復常

香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨著全球各地復常，帶動全球旅遊復甦，香港 也放寬入境至「0+3」，東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示旅遊業終於起步，生意額已回升至疫情 前的三成，希望明年第二季恢復至五成，但他估計整體旅遊業需時兩年才會完全復常。禤國全強調「留人」最重要， 「不是一逆境就叫員工走」，保留一定數量員工，有助復甦時更快起步。

明報報導，2020年全球爆疫，多國封關，香港入境檢疫期長，旅遊業近乎停擺，禤國全憶述，東瀛遊在疫下嘗試開拓新業務，推出網購平台、線上遊學團，又與航空公司合辦「Flycation」，曾為多間中小學舉辦空中畢業遊；苦候兩年多，今年6月終有首個日本 團出發，但直至香港實施「0+3」，生意才現曙光。

禤透露，本月至少有180個旅行團，包括日本團、東歐和北歐等長線團。他說明白港府有其考慮，但若不再放寬，旅客不會到港。

據報導，東瀛遊在沖繩那霸市投資興建的深層水溫泉度假酒店，特地挖掘自家溫泉，惟2020年12月甫啟用便遇上疫情，僅靠本地客，入住率一度僅約兩成，近期回升至約七成。日本今年10月重啟免簽證自由行，東瀛遊主席袁文英與禤國全等高層早前赴沖繩，本月初迎來遲了兩年的酒店開幕儀式。

報導稱，東瀛遊全盛時期有600名員工，疫下遣散全數120名導遊，當時禤國全曾形容「暫時分手」。有35年歷史的東瀛遊幾歷風浪，他說旅行社向來是靠人，雖說疫情難捱，「但3年逆境其實好正常，不是一逆境就叫他（員工）走」，最艱難時仍有160名員工，要確保各部門有人。近期東瀛遊再招募人才，上月舉辦招聘日並首推導遊包薪制，確保每月底薪達2.5萬港元（約3210美元），他冀明年第二季員工增至300人。

報導指出，疫情未結束，多間旅行社已人才流失甚至結業，包括扎根香港逾半世紀的康泰旅行社。禤國全慨嘆可惜，「不是少了間（旅行社），我們就更占便宜，要為整個行業著想」。