香港國際賽馬日 4.2萬人逼爆看台 投注額2.2萬美元

香港沙田馬場11日舉行國際賽事，這是疫情以來首場觀眾無需預約入場的國際賽，入場人數超過4萬，創三年新高。（中新社）

沙田馬場昨午舉行年度盛事香港 國際賽馬日，這是疫情 以來首場觀眾無需預約入場的國際賽，入場人數超過4萬2000人，創三年新高，投注額高達17億2900萬港元（約2.2萬美元），更是國際賽日的最高紀錄。當日賽事中，香港隊摘下三項一級賽桂冠。

綜合中新社、香港01報導，由於香港放寬入境防疫 措施，今年有80多個國家或地區、約300名海外人士參與賽事，包括海外賽駒馬主、練馬師、騎師、馬房工作人員等，相較於去年祗有50名海外人士赴港，並採取閉環式管理，可說是相差甚遠。

馬會表示，11日賽事吸引4.2萬名觀衆入場，創逾三年以來新高，投注額則按年增加100萬港元（約12.8萬美元）至17.29億元。由於香港放寬入境防疫措施，有約300名海外人士參與11日賽事，包括海外賽駒的馬主、練馬師、騎師、馬房工作人員、海外賽馬機構或組織的高層與海外賽馬傳媒等；遠多於去年僅50名海外人員來港參與賽事並採取閉環式管理。

馬會行政總裁應家柏在賽後形容，今次是一個真正的全球賽馬盛事，聚集了80多個國家或地區，全世界熱愛賽馬的人都把目光投向了香港，雖然六星期前仍未知悉應以何種形式舉行賽事，但隨著11日完滿舉行，「香港從來沒有離開過國際舞台，在全球占有領導地位，我們（馬會）做到了世界上少數人才可以做到的事情。」

受疫情影響，去年國際賽的入場及餐飲安排均有所限制，其中入場人士必須預約，並只可在餐飲處所進食。不過，港府早前進一步放寬防疫限制，馬會指，11日毋須預約便可入場觀賽，入場馬迷亦可在馬場的室外範圍飲食。

政務司司長陳國基前天出席賽事歡迎晚宴，指賽事獲全球馬壇的重要人物參與，明確反映他們對香港投下信心一票，馬會亦透過舉辦這項國際賽馬盛事，向世界證明香港已重返舞台。