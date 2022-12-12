香港拚春節前登陸免隔離通關 跨境貨車可點對點交貨

北京考慮放寬陸港通關免隔離，圖為7月時在入境深圳口岸，大批民眾等候核酸檢測結果。（中通社）

針對香港 與內地何時啟動免隔離通關（全面通關）試點計畫，香港特首李家超近日透露，港府已與深圳及廣東省官員商討通關事宜，明年有可能落實中港全面通關；他並指，深圳方面已同意取消跨境貨車司機接駁要求，香港貨車可「點對點」直達大陸目的地，為兩地復常跨出一大步。

港媒披露，中國發布防疫 新十條後，北京 考慮放寬中港通關，一旦開綠燈，港人前往大陸免隔離，只需三天醫學監測，可能在春節前就實施。

有分析指，中國入境防疫政策會分階段放寬，第一階段應會先由港、澳兩地施行。香港01報導，有北京官員指，許多港人過去幾年未能與在內地的家人團聚，希望今年能有所不同。其中一名官員透露，春節前可望啟動中港免隔離旅行試點計畫。目前這項試點計畫正在考慮中，若獲得批准，香港居民將可免隔離前往內地。

李家超表示，他也很心急，但要避免增加任何風險，醫療體系很重要，需要務實處理。他還指，現時最關注的是跨境貨運，希望有空間率先放寬，因為對經濟民生影響很大。

此前香港跨境貨車司機入境深圳後，只能在口岸指定的接駁場取貨及卸貨，李家超表示，已與廣東省和深圳市政府達成原則共識，放寬跨境貨運限制，貨車司機可直接點對點提貨或交貨，新措施不設限額，但須事前通過「跨境安」系統預約申報。

港府運輸及物流局發言人表示，運輸署亦會繼續為跨境貨車司機在香港口岸進行核酸快檢，結果陰性的司機並憑「粵康碼」上48小時內核酸陰性證明，才可進入內地。

對與通關的時間表，李家超重申要務實進行，現階段首要希望可增加「人文關懷通關名額」。

上述北京官員則坦言，要全面重新開放，取決於北京是否對內地醫院能夠應對大量輸入個案有信心，需要謹慎對待重啟。