我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

香港拚春節前登陸免隔離通關 跨境貨車可點對點交貨

記者葉文義／香港12日電
北京考慮放寬陸港通關免隔離，圖為7月時在入境深圳口岸，大批民眾等候核酸檢測結果。（中通社）
北京考慮放寬陸港通關免隔離，圖為7月時在入境深圳口岸，大批民眾等候核酸檢測結果。（中通社）

針對香港與內地何時啟動免隔離通關（全面通關）試點計畫，香港特首李家超近日透露，港府已與深圳及廣東省官員商討通關事宜，明年有可能落實中港全面通關；他並指，深圳方面已同意取消跨境貨車司機接駁要求，香港貨車可「點對點」直達大陸目的地，為兩地復常跨出一大步。

港媒披露，中國發布防疫新十條後，北京考慮放寬中港通關，一旦開綠燈，港人前往大陸免隔離，只需三天醫學監測，可能在春節前就實施。

有分析指，中國入境防疫政策會分階段放寬，第一階段應會先由港、澳兩地施行。香港01報導，有北京官員指，許多港人過去幾年未能與在內地的家人團聚，希望今年能有所不同。其中一名官員透露，春節前可望啟動中港免隔離旅行試點計畫。目前這項試點計畫正在考慮中，若獲得批准，香港居民將可免隔離前往內地。

李家超表示，他也很心急，但要避免增加任何風險，醫療體系很重要，需要務實處理。他還指，現時最關注的是跨境貨運，希望有空間率先放寬，因為對經濟民生影響很大。

此前香港跨境貨車司機入境深圳後，只能在口岸指定的接駁場取貨及卸貨，李家超表示，已與廣東省和深圳市政府達成原則共識，放寬跨境貨運限制，貨車司機可直接點對點提貨或交貨，新措施不設限額，但須事前通過「跨境安」系統預約申報。

港府運輸及物流局發言人表示，運輸署亦會繼續為跨境貨車司機在香港口岸進行核酸快檢，結果陰性的司機並憑「粵康碼」上48小時內核酸陰性證明，才可進入內地。

對與通關的時間表，李家超重申要務實進行，現階段首要希望可增加「人文關懷通關名額」。

上述北京官員則坦言，要全面重新開放，取決於北京是否對內地醫院能夠應對大量輸入個案有信心，需要謹慎對待重啟。

香港 北京 防疫

上一則

美要求日本聯手 打壓中國半導體

下一則

拜習會後華府首派高階代表團 美2高官訪華 為布林肯鋪路

延伸閱讀

李家超：明年或可免檢疫通關 港深口岸入境名額倍增

李家超：明年或可免檢疫通關 港深口岸入境名額倍增
黎智英被押近2年 蘋果日報案待釋法 13日提訊

黎智英被押近2年 蘋果日報案待釋法 13日提訊
香港將軍澳藍田隧道、跨灣大橋通車 料現4塞車點

香港將軍澳藍田隧道、跨灣大橋通車 料現4塞車點
李家超提請釋法 基本法委員會：人大常委會下月底開會

李家超提請釋法 基本法委員會：人大常委會下月底開會

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

2022-12-06 06:00
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起