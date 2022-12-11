香港將軍澳藍田隧道、跨灣大橋通車 料現4塞車點

香港特首李家超（右五）10日出席將軍澳─藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車儀式。（中通社）

全港首條具備行車道、單車徑和行人路的海上高架橋──將軍澳藍田隧道和將軍澳跨灣連接路今日早上8時正式通車。運輸及物流局估計今日會吸引不少人前往「探路」，或出現交通擠塞，運輸署緊急事故交通協調中心將會啟動。

文匯報報導，多名立法會議員和地區人士表示，使用新路來往日出康城和觀塘市中心，行車時間最多縮減約20分鐘，但由於周邊路段仍有工程進行，重型車輛拖慢車流，加上不少路段由雙線變單線，或四線變雙線，預料有四大塞車瓶頸位，包括油塘茶果嶺道、鯉魚門道、啟田道迴旋處等都是高危位置。

將軍澳居民期待已久的將藍隧道和跨灣連接路，昨日由特首李家超等主持通車儀式。李家超乘坐私家車到將藍隧道，參觀了2.2公里長的管道。他聽取土木工程拓展署署長方學誠解說後，一行人乘坐巴士穿越隧道，參觀隧道連接1.8公里長的將軍澳跨灣大橋。之後，他們乘搭開篷巴士返回將藍隧道將軍澳出入口出席通車儀式。

將藍隧道通車後，預計將軍澳隧道有三成至四成車輛會轉行新路。李家超期望新路可提升區內居民的幸福感：「市民如果在繁忙時段往來日出康城和觀塘市中心，行車時間預計最多節省20分鐘，住在將軍澳的市民或者可以遲一些出門口，又可以早些回到家中，有多些時間陪家人。」

昨晨獲邀乘坐巴士沿新幹道參觀的西貢區區議員方國珊表示，該處有幾個塞車黑點，第一處是仍有工程施工的茶果嶺道，「茶果嶺道還有水管工程和T2主幹道的工程進行中，那邊有不少重型工程車出入，或拖慢車流量，造成擠塞，希望東九龍警方加強處理。」

第二處塞車黑點是寶順路和寶邑路交界處，方國珊說：「這兩條路平時私家車都比較多，兩路匯入處更易擠塞。」第三處則為東隧口的收費站一帶。

對市民如何應對擠塞問題，立法會議員李世榮表示，運輸署早前已經在網上發布詳細的路線圖和講解視頻，「希望市民提前做好功課，不要去到新路再看地圖，這樣會造成擠塞，亦有很大安全隱患。」