我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

香港將軍澳藍田隧道、跨灣大橋通車 料現4塞車點

香港新聞組／香港11日電
香港特首李家超（右五）10日出席將軍澳─藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車儀式。（中通社）
香港特首李家超（右五）10日出席將軍澳─藍田隧道及將軍澳跨灣連接路通車儀式。（中通社）

全港首條具備行車道、單車徑和行人路的海上高架橋──將軍澳藍田隧道和將軍澳跨灣連接路今日早上8時正式通車。運輸及物流局估計今日會吸引不少人前往「探路」，或出現交通擠塞，運輸署緊急事故交通協調中心將會啟動。

文匯報報導，多名立法會議員和地區人士表示，使用新路來往日出康城和觀塘市中心，行車時間最多縮減約20分鐘，但由於周邊路段仍有工程進行，重型車輛拖慢車流，加上不少路段由雙線變單線，或四線變雙線，預料有四大塞車瓶頸位，包括油塘茶果嶺道、鯉魚門道、啟田道迴旋處等都是高危位置。

將軍澳居民期待已久的將藍隧道和跨灣連接路，昨日由特首李家超等主持通車儀式。李家超乘坐私家車到將藍隧道，參觀了2.2公里長的管道。他聽取土木工程拓展署署長方學誠解說後，一行人乘坐巴士穿越隧道，參觀隧道連接1.8公里長的將軍澳跨灣大橋。之後，他們乘搭開篷巴士返回將藍隧道將軍澳出入口出席通車儀式。

將藍隧道通車後，預計將軍澳隧道有三成至四成車輛會轉行新路。李家超期望新路可提升區內居民的幸福感：「市民如果在繁忙時段往來日出康城和觀塘市中心，行車時間預計最多節省20分鐘，住在將軍澳的市民或者可以遲一些出門口，又可以早些回到家中，有多些時間陪家人。」

昨晨獲邀乘坐巴士沿新幹道參觀的西貢區區議員方國珊表示，該處有幾個塞車黑點，第一處是仍有工程施工的茶果嶺道，「茶果嶺道還有水管工程和T2主幹道的工程進行中，那邊有不少重型工程車出入，或拖慢車流量，造成擠塞，希望東九龍警方加強處理。」

第二處塞車黑點是寶順路和寶邑路交界處，方國珊說：「這兩條路平時私家車都比較多，兩路匯入處更易擠塞。」第三處則為東隧口的收費站一帶。

對市民如何應對擠塞問題，立法會議員李世榮表示，運輸署早前已經在網上發布詳細的路線圖和講解視頻，「希望市民提前做好功課，不要去到新路再看地圖，這樣會造成擠塞，亦有很大安全隱患。」

上一則

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

下一則

港增1.4萬宗確診 院舍速送密接者 染疫者卻等3天

延伸閱讀

港府：簡約公屋須加快程序 不希望兒童在劏房中度過

港府：簡約公屋須加快程序 不希望兒童在劏房中度過
黎智英案 律政申請押後7天審訊 李家超：人大釋法後進行最適合

黎智英案 律政申請押後7天審訊 李家超：人大釋法後進行最適合
李家超提請釋法 基本法委員會：人大常委會下月底開會

李家超提請釋法 基本法委員會：人大常委會下月底開會
曼谷返港確診五天後 李家超快篩轉陰

曼谷返港確診五天後 李家超快篩轉陰

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
中國早前將過多資源投注在大規模核酸檢測與封控，恐難以應對日後一旦爆發的新冠疫情。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

2022-12-03 10:24
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

2022-12-06 06:00

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室