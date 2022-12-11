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港增1.4萬宗確診 院舍速送密接者 染疫者卻等3天

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港每日新增的新冠肺炎確診個案持續在萬宗以上水平徘徊，昨日再多1萬4377宗，為今年3月19日以來新高。院舍個案再有明顯增幅，新增35間院舍有確診個案，涉47名院友及5名員工。

文匯報報導，社署資料顯示，多間長者暫託中心或檢疫中心已近乎爆滿，有安老業界反映，有染疫院友遲遲未能送院或送往隔離，有患者滯留院舍3天，其餘院友及員工恐受感染。

其中一間滯留染疫長者的老人院是位於大埔的養浩安老院。院長方姑娘昨日表示，8日上午，安老院7樓一位患慢性病77歲女院友快測陽性，立即通報衛生署，署方翌日將旁邊兩張床密接院友送亞博館，但確診院友仍滯留在安老院內。其後，4樓86歲臥床男院友也檢測陽性，翌日署方安排送入專門接收密接者的亞博館，惟確診老伯未獲安排。

方姑娘認為如此安排十分奇怪，「送走沒染病的，卻留下確診者。我們安老院面積狹窄，僅送走旁邊床位院友，看不出能有多大防疫效果。」她說，出現確診者的7樓還有25名院友，4樓亦有19名院友，全是有長期病患行動不便長者，床位十分靠近，僅有半人高木板阻隔，36名員工亦要繼續照顧兩位確診者和其餘院友，整個安老院150多位院友都面臨感染風險。

等了3天，衛生署還是沒安排人接走兩名確診者，方姑娘只好自行叫救護車將兩位確診院友送院，結果又被醫院值班護士責罵，「她說自行送院增加傳染風險，但我們真的無辦法。」

方姑娘認為港府有關部門未汲取第五波帶來的教訓，當時就因為醫療系統崩潰，未能迅速接走確診院友，以致多間安老院大爆發。

檢測 香港 防疫

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