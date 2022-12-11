我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

李家超：明年或可免檢疫通關 港深口岸入境名額倍增

香港新聞組／香港11日電
香港特首李家超說，明年全面通關「很現實可能」，圖為深圳灣口岸。（中新社資料照片）
香港特首李家超說，明年全面通關「很現實可能」，圖為深圳灣口岸。（中新社資料照片）

香港特首李家超昨日透露，港府在內地公布放寬防疫措施的「新十條」安排後，已和深圳市及廣東省政府商討兩地往來安排。他認為明年有可能與內地免檢疫通關，但目前須逐步推展，期望跨境貨運首先放寬，以及增加深圳「健康驛站」名額。

綜合文匯報、明報報導，有防疫專家及立法會議員認為，當內地進一步提高疫苗接種率，疫情不影響醫療系統，就有條件放寬兩地免檢疫通關安排。澳門政府昨亦稱，若疫情可控，將盡快推進與香港免隔離通關。

中國日前宣布「新10條」後，各地陸續推出優化防控措施，其中深圳4大陸路口岸8日起每天由香港經深圳灣入境的名額由1000人增至2000人。

李家超昨日出席新聞博覽館座談會時提到與內地恢復正常通關問題。對於商界期望農曆新年時與內地免檢疫通關，他表示理解有關聲音，更直言明年有可能與內地免檢疫通關：「2023年有一整年，你說多有希望。」

他形容，自己對與內地恢復正常通關「很心急」，希望盡早實現，但強調需要「雙贏」，須照顧香港700多萬名市民尤其是長者，同時不能令內地受損，要避免增加任何風險，故必須務實及逐步推動。

他透露，在內地公布「新十條」防疫政策後，香港港府已和深圳及廣東省商討，認為有很多放寬的空間，期望有正面消息，目前最希望跨境貨運首先放寬，以及增加深圳「健康驛站」名額，「跨境貨運對民生和經濟有影響，對出口轉口影響亦很大，所以想有否空間逐步逐步來；另一個是『驛站』數目，可否由（每日）2000個加多一些？」

工聯會立法會議員陸頌雄昨表示，香港與內地免檢疫通關，須視乎內地放寬防疫措施後的疫情發展。對於農曆新年前能否實現免檢疫通關，他表示有期望，惟不敢抱太大希望，「始終春運人流頻繁，加上天寒，相信內地仍會保守一些。」

香港中華醫學會理事楊超表示，恢復正常通關的時間取決於內地疫情發展，香港每日輸入個案只占確診數字幾個百分點，就算香港每日仍有萬餘宗確診個案也不會有影響。

此外，澳門衛生局公布，除進入醫院、學校、社福機構和政府部門須出示健康碼外，明日起進入公共場所不須掃場所碼，14日起感染者可居家隔離，密切接觸者毋須隔離可上班。

香港 疫情 防疫

上一則

成都入境傳5+0 北京篩陽不用上報

下一則

中國防疫鬆綁 老人「惹不起」 醫：最好主動隔離

延伸閱讀

港府：簡約公屋須加快程序 不希望兒童在劏房中度過

港府：簡約公屋須加快程序 不希望兒童在劏房中度過
黎智英案 律政申請押後7天審訊 李家超：人大釋法後進行最適合

黎智英案 律政申請押後7天審訊 李家超：人大釋法後進行最適合
李家超提請釋法 基本法委員會：人大常委會下月底開會

李家超提請釋法 基本法委員會：人大常委會下月底開會
曼谷返港確診五天後 李家超快篩轉陰

曼谷返港確診五天後 李家超快篩轉陰

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
中國早前將過多資源投注在大規模核酸檢測與封控，恐難以應對日後一旦爆發的新冠疫情。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

2022-12-03 10:24
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

2022-12-06 06:00

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室