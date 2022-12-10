疫情+息魔 香港一手樓銷售9年來最淡 今年料成交9200戶

香港示意圖。(圖：shutterstock)

飽受疫情 及息魔煎熬，上半年一手新盤銷售活動近乎停擺，拖累本年至今一手售出逾8940戶，涉及成交金額約925億元（港幣，下同，約118.8億美元），估計全年埋單約9200戶及950億元，按年狂瀉近50%及58%，料成交戶數勢創2013年一手新例實施以來最差，平均每戶成交價按年跌22%至最新的1033萬元。

大公報報導，業界預料，隨著港府放寬防疫 措施及加息放緩，明年樓市有望好轉，新春前或現小陽春。

世紀21研究部就一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，今年至今新盤總銷售仍不足9000戶，估計全年總銷量僅約9200戶水平，勢創2013年一手新例實施以來的全年銷售新低，以全年售出9200戶計算，較去年全年超越1.7萬戶，按年大幅回落46%。

成交量下跌的同時，價錢亦難逃一跌，加上近月熱賣的新盤，幾乎完全集中於新界區大型新盤，相關銷售亦集中於兩房或以下的中小型住宅單位，令今年一手新盤市場總銷售金額大幅減少一半以上。

截至昨日為止，期內一手總銷售金額只有約925億元，估計全年總銷售金額約950億元，較去年全年的2253.7億元，按年大幅回落近58%，平均每宗一手成交價，更由去年的1324萬元回落至今年的1033萬元，跌幅22%，有關數字亦是自2016年以來的新低。

今年新盤市場幾乎完全由中小型住宅主導，三房以上的換樓市場占比顯著減少。以今年至今售出約8942戶住宅單位計算，兩房或以下的單位達6897戶，占整體銷售的77%，而去年全年整體新盤兩房以下占比僅66%，當中以兩房占比的升幅最為顯著，從去年不足30%增加至今年40%以上，至於開放式單位以至一房單位所占比重，則與去年大致持平，分別占整體售出新盤的8.7%及28.1%，同時間三房單位所占比重亦顯著回落，從去年的20.3%減少至今年只有14.5%。

世紀21香港 行政總裁吳啟民指出，今年新盤銷售極為疲弱，主要受疫情反覆、息口上升，以至整體樓價持續下跌的影響，買家入市心態自然變得審慎，不過整體市場而言，今年新盤由中小型住宅主導，反映市場對上車盤需求仍然殷切，但隨著全球疫情已轉趨穩定，相信來年新盤市場可望較今年顯著好轉。