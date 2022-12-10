香江觀察／工展再開鑼 港求復常盼沖喜消憂

香港第56屆工展會9日開幕，特首李家超（右三）在場內社企購物，與民眾熱絡互動。（中通社）

9日農曆冬月十六，香港 商界說是個求財得財的好日子，一年一度的跨年大展會工展會，這天在維多利亞公園開鑼。今年工展會主辦機構香港廠商會過88歲生日，要熱熱鬧鬧大辦，人人都盼其能沖喜消憂。

工展會被認定是香港歷史最悠久、規模最大、參展人數最多的展會活動，因其傳統和草根，也被稱為平民嘉年華，其中「一元一鮑」的節目，即一港元（約0.13美元）可以吃到一只紅燒元貝吉品鮑，擴展為「一元產品」活動，年年都刺激出人山人海。

今屆工展會設了十個主題展區，除主題區「香港玩具時代」外，還包括香港名牌廣場區、食品飲料區、蔘茸海味湯料區……等區，雲集超過860個戶外攤位，規模接近疫前水平，同一時間可放進5萬人入場，被說成疫情 三年來首個「萬人會」。

第56屆香港工展會在維多利亞公園開鑼，大批市民入場選購心儀商品。（中新社）

香港工展會打出復常之牌，令人回望歷史，香港工展會史也算是半部香港史。1930年代港貨外展南洋成功，激發回頭在香港辦展內銷而起，那是1935年在新加坡 辦「中國國貨展覽會」，令南洋成了港貨主要外銷市場，牽動香港廠商會1938年起在港辦起工展會。其間有二戰爆發1941年起停辦7年、1974年起以展覽擇場地不順為名停辦、1994年復辦後又停辦4年，直至1998年開始走上順途。

工展會對香港經濟和社會影響甚多，經濟上是香港成為全球會展中心的奠基之石，社會生活上1952年開始選「工展小姐」，是香港選美先驅。

工展會給香港留下那麼多歷史印記，今天香港受到疫情管控、經濟蕭條、社會失衡等多重困擾，以經濟來說全年可能萎縮3.2％，眼見還有種種變數，是以港人看香港工展會來跨年，只盼其不是一現的曇花，而是一線復常曙光。