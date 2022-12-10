港警促刪涉違國安7影片 Google全留 IT界：應隱藏

Google在今年上半年，共接獲31次港府提出內容移除的要求。（Getty Images）

Google 《資訊公開報告》指，今年上半年接獲31次港府提出內容移除的要求，涉及147個項目，其中1宗原因涉及國家安全。去年Google也收到警方要求移除7條涉嫌違反國安法的YouTube影片，但均未移除，報告未提及原因。文匯報引述資深大律師湯家驊表示，如涉海外平台，港府可向法院申請發出強制令移除影片。

另據明報報導，香港 資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，國際公司有需要遵守當地法律，認為Google至少要將涉嫌違法的資訊在當地隱藏，讓當地人無法搜尋，或者將正確的內容置頂，但他質疑Google一直未理會。他以錯國歌風波為例，認為「不應搜尋到」的資訊至今仍被見到，Google也沒作任何回應。

報導稱，方保僑說，這類國際公司在香港的分部可能只是銷售和市場部，拘捕這些人員也「於事無補」，若禁止Google在港運作，則會影響國際關係。

報導指出，根據報告，今年上半年31次來自港府的要求中，最多的原因是基於「隱私權和安全性」，有14宗，其次有4宗與「暴力」有關，有1宗涉及「國家安全」，其他原因還包括「誹謗」、「冒用他人身分」、「詐欺 」和「猥褻／裸露」等。提出最多要求的部門為警方，有18宗。就147個被要求移除的項目，Google最後因法律和政策規定移除了23個，占總數約16%，不過近半項目因資訊不足，Google未有依照要求移除，餘下約四成Google則未採取任何行動、找不到內容或內容已移除。

報導說，Google在報告內會特別標示出與公共利益相關的要求。今年1月至6月，公司收到警方提出要求，希望將某則廣告從Google Ads移除，指該廣告宣稱某名港府官員與詐欺投資平台或活動有關聯，涉不實指控，Google指由於該廣告違反Google Ads政策，已將其移除。翻查資料，網上曾出現詐騙廣告，盜用勞福局前局長羅致光和財政司長陳茂波的照片和訪問，誘使瀏覽者點擊，並連接至可疑交易網站。