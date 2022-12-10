香港新冠1周141人死亡 創8個月來新高

張愛玲給林黛的信，引出香港文化一段過往。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地防疫 措施大鬆綁，專家稱可將Omicron變異病毒株視為感冒。香港 醫務衛生局長盧寵茂曾多次強調「新冠絕非流感 」，昨天被問到目前有否新看法時，承認兩種病毒病死率愈來愈接近，但新冠傳播力更強；醫衛局副局長李夏茵則表示，過去一周逾百人新冠確診後離世，是流感所未見。

明報統計顯示，過去一周（12月3至9日）有141名新冠病人離世，是自4月中旬以來，一周死亡人數創8個月新高；而過去4周共385人死，亦創同期4周死亡人數的新高，當中每5人有一人未打針。港大學者金冬雁形容一針未打的80歲或以上長者是香港防疫最大隱憂。

據報導，香港昨新增1萬3924宗新冠陽性個案，其中1萬3277宗屬於本地感染。醫管局昨公布多23人離世，介乎63至101歲。本報統計過去4周（11月9日至12月6日）共385宗死亡個案，53.77%死者生前曾打3針，未曾打針者則佔21.04%。若以同期陽性個案數字作為分母計算，整體病死率約0.18%，打3針病死率為0.13%，未曾打針則為0.46%，相差2.5倍。

報導稱，李夏茵昨早被問到如何比較新冠和流感病死率，她引述數據稱，過去一周逾100人染疫後離世，以往不曾見過每周過百人感染流感後死亡，憂慮冬季若受新冠和流感夾擊，情况會更惡劣。她亦稱評估疫情不能不看陽性個案數字，因死亡、重症人數會隨之增加，三組數字應一併檢視。