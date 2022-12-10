香港報復式外遊熱 訪港團冷 日韓團費升幅3成至1.7倍

隨著各國入境放寬限制，香港不少人有意報復式旅遊，機票及旅行團費紛紛漲價；圖為香港國際機場。（Getty Images）

聖誕將至，隨著各國入境限制放寬，今冬預料掀起報復式外遊熱潮，機票及旅行團費紛紛漲價，對比三年前爆疫前，熱門旅遊地點的團費升幅由3成至1.7倍不等。但外遊氣氛漸濃，訪港旅行團仍然不多。

大公報報導，香港 旅遊業認為現時距離真正復甦仍有一段距離，有入境旅行社表示，由於餐飲方面的安排，仍然難以配合「團進團出」的單獨區域條件，不少查詢旅客擔心到港「捱飯盒（吃便當）」而卻步。

有旅行社表示，疫情 禁足三年，不少人有意報復式外遊，疫下跟團獲得更多保障，報團人數仍較預期理想，日本 大阪、東京團的聖誕檔期，皆已成團。

綜合多間旅行社的聖誕團報價，北海道六天團由21日至29日，每天有旅行團出發，費用由9999到1萬2999元（港幣，下同，約1284到1670美元），與2019年疫情前的北海道五天團的9999元相比，價錢處於當日的「最低價位」。不過，對比其他熱門城市，價格則有明顯上升，大阪或東京五天團，則由以往的8999升價約3成，至1萬2000元起。

至於其他旅遊熱門國家，旅遊團的價格也有明顯的升幅。另一間旅行社的韓國五天團，由疫情前的2999元，漲價至7999元，升幅高達166.7%；歐洲國家的長途旅行團，例如西葡的12天團也由三年前僅需9888元，升價到2萬6999元，貴了170%。

「經過兩年沉寂，旅遊業終於真正復甦！」縱橫遊常務董事袁振寧表示，今個聖誕節檔期，旅行團報名人數尚算可觀，恢復疫情前五至六成，但由於機票價格及附加稅等雜項費用高昂，團費亦較以往高出不少，日本團最少較以往高兩至三成。

吉安旅運董事總經理阮鳳蓮表示，已有十個旅行團在香港活動，至於聖誕檔期，她坦言，並沒有太多人查詢，最終有機會成團的只有十多團。

「三日不算很長時間，但對很多遊人而言，寧可選擇其他亞洲國家。」香港旅行社協會當然委員胡景豪認為，香港在「0+3」入境限制之下，難以吸引大量旅客，但他強調，香港的旅遊吸引力仍在，不少旅客都期望赴港旅遊，只是正在等待進一步放寬入境限制。