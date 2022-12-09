Google未刪違國安法7部片 律師：政府可申請強制令移除

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 代表隊參加的多項國際賽事近期接連發生播錯國歌以至打錯國歌名事件，大型搜索引擎Google 及其旗下的影音短片平台YouTube ，被揭發在搜索結果首頁前排顯示錯誤結果。根據Google每年公布的《資訊公開報告》，香港警方曾根據香港國安法要求移除7部涉違法的YouTube影片，但未獲理會。

文匯報報導，香港傳媒就Google未有移除涉違國安法影片原因提出查詢，Google稱未依要求移除內容的原因有很多，某些要求可能不夠明確，不確定政府機關希望移除哪些內容；警方回覆查詢時表示，不評論個別個案。各社交媒體平台均設有服務條款，以規限用戶在相關平台上發放的資訊，因此各社交媒體平台應履行其責任，防止用戶不適當地使用其平台發放資訊。

根據香港國安法第43條《實施細則》，如電子平台發布的訊息可能危害國家安全，政府可要求發布人士或服務商移除，服務供應商如果不遵從要求，可被罰款10萬元及監禁6個月。

資深大律師湯家驊表示，《實施細則》取決於服務商是否在司法領域之內，否則提控上有難度，如涉海外平台，政府可向法院申請發出強制令移除影片。即使Google沒有移除涉違法影片，但市民如分發影片便有機會墮入法網。