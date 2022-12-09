港簡約公屋被疑造價貴 李家超：冰冷數字未計基層艱苦

香港特首李家超表示，「簡約公屋」代表港府和基層站在一起，希望能幫助基層提早上樓；圖為沙田一帶的公營房屋。（中新社）

港府將於未來5年興建3萬伙「簡約公屋」，有人經計算後指每個單位平均成本89萬港元（約11.4萬美元），較傳統公屋造價貴37%。香港 特首李家超昨日主動回應表示，理解很多人以不同數學方式去計算「簡約公屋」是否物有所值，但他指出這些冷冰冰的數字，並無計及有關市民的艱苦。

文匯報報導，李家超說：「簡約公屋」代表港府和基層站在一起，「每年我們花在社會福利 的過千億元，就是要幫助市民脫困，解決他們的艱苦，這就是今次『簡約公屋』想處理的『脫困數學』。」

李家超在一以「綠色經濟」為主題的經濟論壇上致辭時，主動提到「簡約公屋」被質疑造價過高的問題。他表示，追求優質居住環境是每個人的期望，但長期輪候公屋的市民，尤其是劏房戶的居住環境很不理想。很多人要求港府改善這情況，港府破格創新，推出「簡約公屋」，以縮短超過一半建造時間，建成3萬個「簡約公屋」單位，讓居住於劏房或環境差的家庭提前至少一年上樓。

他理解有很多人以不同數學方式去計算「簡約公屋」是否物有所值，「但是用不同的考慮因素、不同的方法，可能得出不同的建造費用」，「這些冷冰冰的數字，沒有計算每天在廁所門口吃飯，廚房和廁所差不多在同一個地方，每日和木蝨、蟑螂一起住，小朋友未坐過沙發椅，做功課沒有桌子的艱苦。」

他提到，有人比較「簡約公屋」和過渡性房屋的建造價，但過渡性房屋一般只有幾層樓高，而「簡約公屋」會建到十多層樓高，多住一倍以上家庭，加上電梯、打樁的費用，成本必然會較高，而同樣高度的過渡性房屋和「簡約公屋」的建造價錢相若。

李家超強調，「簡約公屋」代表和基層站在一起，代表要解決居住於艱苦環境的破格創新，代表輪候公屋時間由6年減至4年半，代表縮短了輪候時間，代表給予市民一個以前沒有的選擇機會。